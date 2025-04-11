Як у "Храмі святого Мавіка" готують дрони для 25-ї бригади десантників

Безпілотні літальні апарати стали невіддільною частиною сучасної війни. У 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді ДШВ ЗСУ функціонує пересувна майстерня з неформальною назвою "Храм святого Мавіка", де фахівці доводять дрони до ідеального стану перед бойовим застосуванням.

"Майже кожен дрон потрібно трошки доробляти, прошивати", — розповідає начальник майстерні, сержант Андрій Тимощук. За його словами, у кожного підрозділу — свої частоти й прошивки, тому навіть найкращий заводський дрон потребує адаптації до бойових умов.

"Виробники не настільки сильно заморочуються, як ми. Ми доводимо до ідеалу. Щоб люди, які працюють на позиціях, просто взяли дрон, під’єднали боєприпас, поставили плату ініціації для підриву — і вийшли", — розповів керівник майстерні.

Підготовка комплекту з кількох десятків FPV-дронів займає близько шести годин. Майстерня отримує дрони переважно від Міноборони, але модернізація вимагає додаткових комплектуючих — їх купують волонтери, донори або військові за власні кошти. Вартість доопрацювання одного апарата — від 300 до 3000 гривень. Працюють у майстерні іноземні волонтери та військовослужбовці-контрактники.

Пересувна майстерня з ремонту дронів у 25-й бригаді працює надзвичайно ефективно, пише Армія.Інформ.

Та дрони мають високе бойове навантаження, і частина з них не повертається з місій. Тож 25-та бригада щомісяця потребує тисячі нових FPV-дронів, аби зберігати перевагу на полі бою.

25-та Січеславська бригада активно використовує повітряні та наземні дрони у своїй роботі. Успішні операції січеславців допомогли втримати фронт на Покровському напрямку.