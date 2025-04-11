Оплатил штраф — и что дальше? Юрист рассказала, спасет ли оплата от мобилизации

Юрист рассказала, что за каждую неявку предусмотрено отдельное наказание

Несмотря на оплату штрафа за неявку в ТЦК и СП, украинцев все равно могут мобилизовать. Уклонится от службы только оплатой квитанции не получится.

Детальнее об этом написал OBOZ.UA. В мае 2024 года в Украине ужесточили ответственность за нарушение правил воинского учета.

Все военнообязанные должны появляться по вызову в центры комплектования. Во время военного положения штрафы выросли в разы.

Согласно закону №10379:

за нарушение воинского учета в особый период придется оплатить от 17 000 до 25 500 грн ;

; повторные нарушения будут стоить еще дороже – до 34 000 грн для граждан и до 42 500 грн для должностных лиц.

Мобилизируют ли после оплаты штрафа

Как отмечает адвокат Лариса Кись, даже оплата штрафа не отменяет обязанности явиться на следующий вызов — это отдельное действие, которое не "аннулирует" будущие повестки. Юрист подчеркивает: каждая неявка — новое нарушение. Ограничений в количестве возможных вызовов по повестке закона не предусмотрено.

Она уточнила, что оплата штрафа является лишь "выполнением долга за нарушение".

Согласно новым правилам, административное взыскание может быть наложено в течение трех месяцев с момента выявления нарушения, но не позднее одного года с даты его совершения.

Напоминаем, что нарушители учета смогут оплатить лишь 50% от минимального штрафа в размере 17 тысяч гривен, то есть 8 500 гривен, если сделают это добровольно в течение 10 календарных дней с момента вступления в силу постановления законной силы.

Для этого необходимо:

Обратиться в уполномоченный орган или подать заявление через электронный кабинет в системе "Резерв+". Признать факт нарушения и согласиться на привлечение административной ответственности. Заплатить 50% штрафа в течение 10 дней.

Если штраф не оплачен в течение 30 дней, постановление подлежит принудительному исполнению.

Ранее "Телеграф" писал, что есть три основания, чтобы обжаловать штраф от ТЦК. Юристы объяснили, как это сделать.