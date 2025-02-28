В Україні створять цілий комплекс із виробництва зброї: військовий розповів, чому це справжня перемога

Норвезька підтримка та українські технології: що відомо про нову ракету?

Норвезька оборонна компанія Kongsberg, яка постачає протиповітряні системи NASAMS, планує розпочати виробництво ракет для ППО в Україні.

Про це повідомив президент компанії Ейрік Лі в інтерв'ю Euractiv 28 лютого. За його словами, йдеться про масове виробництво сотень ракет.

Kongsberg прагне диверсифікувати ланцюги постачання, збільшити запаси та співпрацювати з українськими підприємствами. Компанія відома своєю участю у виробництві систем NASAMS, що вже використовуються в Україні.

В рамках нового проєкту планується створення спільного підприємства та розробка ракет на основі українських технологій.

Лі зазначив, що головною метою є інтеграція української промисловості у світову оборонну сферу.

За словами підполковника ЗСУ, ведучого Армія ТБ Сергія Місюри: "Багато ЗМІ побачили в цьому лише створення нового підприємства, але це набагато більше! Ми не просто налагоджуємо виробництво – йдеться про потенційне створення та адаптацію української ракети. Це означає, що вона зможе використовуватися не лише в NASAMS, а й на європейських літаках! NASAMS – це конструктор, у який уже інтегрували щонайменше три ракети класу "повітря-повітря". А тепер ми можемо пристосувати до нього українську ракету, а це означає, що вона може бути використана для пусків з літаків. Це величезний прорив для нашого ВПК!"

NASAMS – це зенітний ракетний комплекс середньої дальності, спільна розробка Kongsberg та американської Raytheon. Системи NASAMS прибули до України у 2022 році для захисту повітряного простору.

У травні 2024 року Україна та Норвегія підписали угоду про довгострокову військову співпрацю. Норвегія виділила €6,4 млрд на підтримку України до 2027 року, включаючи постачання систем NASAMS та навчання спеціалістів.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Україна має достатньо запасів зброї для продовження бойових дій у нинішньому темпі лише до середини 2025 року без військової підтримки США.