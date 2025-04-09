Це – різні речі. Слова Сирського про наступи на Харків та Суми могли не так зрозуміти

У мережі вже почала з’являтися некоректна інформація

Новий наступ росіян на Харківську та Сумську області не варто плутати з наступом на Харків та Суми. Це зовсім різні речі.

Про це у своєму Telegram-каналі пише керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. Він наголосив, що росіяни дійсно активізувалися у напрямку Сумщини та Харківщини, вже досить давно, але це не означає загрози конкретно для цих двох обласних центрів.

"Про наступ на Суми та Харків поки що говорити точно не можна. Цілком різні речі. Не варто точно перекручувати слова військових, потрібно правильно їх тлумачити", — пояснив Коваленко.

Зазначимо, що раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розмові з LB.ua розповів, що новий наступ Росії у Харківську та Сумську області, про який попереджав президент України Володимир Зеленський, фактично вже розпочався.

Актуальна карта боїв

"Бо вже кілька днів, майже тиждень, ми спостерігаємо збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій противника з усіх основних напрямів", — зазначив головком.

Після цього в мережі почали писати, що нібито наступ іде на Харків та Суми.

Повідомлення про наступ в мережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Коваленко попереджав, що ворог може влаштувати новий наступ у травні. Командир 1-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади Володимир Фокін заявив, що вони готуються до "великого наступу з боку росіян".