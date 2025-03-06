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Небесний щит. Як Європа може захистити небо над Україною, якщо Patriot не буде

Автор
Марина Іщенко
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Повітряні атаки можуть припинитись Новина оновлена 06 березня 2025, 14:35
Повітряні атаки можуть припинитись. Фото Колаж "Телеграф"

Ексглава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс каже, що реалізація "Небесного щита" стала б важливою частиною посилення Європи

Повітряна тривога в Україні може з'являтись дедалі рідше, адже країни Європи можуть закрити небо над деякими регіонами та перехоплювати російські ракети, що летять в напрямку українських міст. У межах цього є можливість залучення близько 120 винищувачів.

Про це повідомило видання The Guardian з посиланням на план, який розробили військові експерти. Згідно з оприлюдненою інформацією, намагатимуться уникнути ескалації відносин з Росією.

Європейський "Небесний щит" може стати зоною захисту повітряного простору, яка буде діяти окремо від НАТО, аби зупинити атаки російських крилатих дронів і ракет на міста та об'єкти інфраструктури. Це може стати частиною "перемир'я в небі", яке пропонував український президент.

"Він охоплюватиме три робочі українські АЕС, міста Одесу та Львів, але не лінію фронту чи схід країни – і, згідно з нещодавно опублікованою статтею, може "досягти більшого військового, політичного та соціально-економічного впливу", ніж 10 тисяч європейських сухопутних військ", — йдеться у статті.

Прихильниками такого плану є колишній генерал ВПС США та верховний головнокомандувач НАТО у Європі Філіп Брідлав, ексгенерал британської армії й заступник верховного головнокомандувача НАТО на початку минулого десятиліття Річард Ширрефф і колишній президент Польщі Александр Кваснєвський.

Таку ідею підтримує й ексглава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, за словами якого, реалізація "Небесного щита" стала б важливою частиною посилення Європи, яка б гарантувала безпеку України. Проєкт розробляли колишні планувальники Королівських військово-повітряних сил, які працювали з українською армією.

"Занепокоєння в західних політичних колах спричиняє ризик того, що винищувачі країн-членів НАТО можуть опинитися безпосередньо в конфлікті з Росією, що може призвести до небезпечної ескалації бойових дій, якщо літак з обох сторін буде атакований або збитий", – наголошують журналісти.

Прихильники вважають, що є ризик для пілотів "Небесного щита" є низьким, оскільки ще з початку 2022 року Росія не наважується літати за межі існуючої лінії фронту. Розробники плану кажуть, що фактичне розмежування з російськими літаками буде становити понад 200 кілометрів.

Раніше "Телеграф" писав, що подальша допомога Україні від США перебуває на розгляді. Пауза у постачанні пов’язана з переглядом фінансування для України.

Теги:
#Україна #ППО #Вибухи #Небо #Повітряні атаки