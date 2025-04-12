На Пасху ночью выходить не стоит: сколько обойдется нарушение комендантского часа

Можно получить не только штраф, но и админарест

В 2025 году Пасха для христиан восточного и западного обрядов приходится на 20 апреля. В мирное время в эту ночь верующие шли в храмы на литургию, которая продолжалась до самого утра. Полномасштабное вторжение внесло свои коррективы – комендантский час. Ее в большинстве городов, в частности, в Киеве не планируют отменять.

Комендантский час продолжается в столице с полуночи до 5 утра. В это время находиться на улице можно только со специальным разрешением. Нарушителям предстоит штраф или даже исправительные работы.

Штрафы за нарушение комендантского часа в 2025 году: от 170 до 510 гривен. Другие варианты наказания – исправительные работы и админарест на 15 суток. Штраф можно получить не только от полиции. Остановить и оштрафовать могут и нацгвардейцы, и муниципальный караул, и территориальная оборона, а также ВСУ, если они привлечены к охране порядка.

Патрули могут задержать нарушителя, проверить документы, выяснить причину нахождения на улице, осмотреть вещи или авто. Также могут доставить нарушителя в отделение Нацполиции. В случае угрозы применить силу, спецсредства или оружие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за поездку без прав могут оштрафовать на очень большую сумму. Особенно если права раньше уже забирали или их никогда и не было.