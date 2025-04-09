Таємнича місцина у серці Києва: де знаходяться печерські "Хрести" і що там можна побачити (фото)

Один із найзагадковіших районів Києва поєднує вишукану архітектуру XIX-XX століть, таємничу історію перших "кварталів червоних ліхтарів" та унікальну атмосферу старовинного міста

Київ, місто з багатою історією та культурою, приховує багато секретів і незвіданих місць, які можуть зацікавити тих, хто хоче дізнатися більше про його минуле. Одним з таких місць є район "Хрести" на Печерську (між Кловським яром та шляхом до Києво-Печерської лаври), який зберіг у собі неповторну атмосферу старовинного Києва.

Це місце, де переплітаються історичні епохи, архітектурні стилі та людські долі, зберігає неповторний колорит минулого, відкриваючи його лише допитливим мандрівникам. Тендітні вигини вулиць та будинки ХІХ століття розповідають власну історію про Київ, якого ви ще не знали.

Як розповів дослідник Києва Кирило Степанець, назва "Хрести" пов'язана з перехрестям доріг, яке існувало в цьому місці. За переказами, тут колись стояв великий хрест, від якого пішла назва цієї місцини.

Архітектура та забудова

Район "Хрести" характеризується тендітними вигинами вулиць та одно-двоповерховими будиночками, збудованими ще в XIX сторіччі. Тут можна побачити унікальну архітектуру Києва, де поряд зі скромними будинками стоять більш заможні прибуткові будинки, які мають особливу цінність для міста. Деякі з них були самопроголошені місцевими мешканцями як пам'ятки архітектури, хоча офіційних реєстраційних номерів вони не мають.

Прибутковий будинок, 1910. (Левандовська, 5-б)

Таємниці району

Одним з найцікавіших аспектів району є його роль як перших кварталів Червоних ліхтарів Києва. Цей район став одним з перших неофіційних "кварталів розпусти" Києва, ще до того, як проституція була легалізована в Російській імперії в середині XIX століття. Тут виникли неофіційні місця для надання інтимних послуг. Жінки, які займалися цією діяльністю, мали певний етикет і приймали клієнтів лише до початку ранкової служби в Лаврі.

Найвизначніші пам’ятки Печерських Хрестів

В районі Печерських Хрестів збереглася велика кількість об’єктів забудови ХІХ-ХХ століття:

Особняк Краусса на вулиці Князів Острозьких, 5;

Особняк Бердяєва на вулиці Івана Мазепи, 10;

Багатоквартирний житловий будинок за адресою Бутишів провулок, 14;

Прибутковий будинок у стилі модерну на вулиці Омеляновича-Павленка, 14/12;

Печерське міське парафіяльне училище за адресою Бутишів провулок, 11;

Будинок Київського правління Російського товариства Червоного Хреста на вулиці Князів Острозьких, 1;

Будинок культури заводу Арсенал на вулиці Князів Острозьких, 3;

Житловий будинок працівників Метробуду на вулиці Князів Острозьких, 5.

Сучасність та перспективи

Сьогодні район "Хрести" залишається одним з найзатишніших місць Києва, де можна побачити еклектику архітектури різних епох: від царських будинків до сталінських та хрущовських будівель. Попри те, що частина старої забудови була втрачена, район продовжує зберігати свій неповторний колорит і атмосферу старовинного Києва.

Район "Хрести" — це не тільки історія, а й живий організм, який продовжує розвиватися, зберігаючи при цьому свою унікальність. Для тих, хто хоче відчути справжній Київ, цей район обов'язково варто відвідати.

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