Мобілізовані ексв'язні втекли з полігону на Одещині: у ЗСУ розповіли подробиці

За даним фактом проведуть розслідування

Троє колишніх в'язнів, які підписали контракт на службу в Збройних силах України, дійсно залишили територію навчального центру в Одеській області 24 серпня. Проте їх оперативно знайшли та повернули до військової частини.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь" підполковник Олексій Міщенко, пише Радіо Свобода. За його словами, залишення мобілізованими території навчального центру було "спробою використовувати цей час на власний розсуд".

"Найголовніше, зброї при військовослужбовцях не було, це неправдива інформація, і нічого здоров’ю оточуючих не загрожувало… Вже 25 серпня їх затримали та доставили назад. Навіть не пройшло доби, тому це не розцінюється як самовільне залишення частини, вони і далі залишаються військовослужбовцями однієї з механізованих бригад", — наголосив Міщенко.

Водночас він не уточнив, де саме і за яких обставин затримали мобілізованих колишніх в’язнів. За словами Міщенка, у військовій частині буде проводитись службова перевірка, а винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

"Над військовослужбовцями є командир взводу, роти, підрозділу, який відповідає за наявність особового складу. Але наразі немає інформації стосовно притягнення когось до відповідальності", – сказав він.

Раніше про втечу трьох мобілізованих колишніх в’язнів, які проходили підготовку в навчальному центрі в Одеській області з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило видання "Думская". За даними журналістів, втікачі нібито мали при собі автомати Калашникова.

Нагадаємо, що після того, як в Україні дозволили мобілізувати засуджених, вже понад 2750 ув’язнених ухвалили рішення вступити до лав Збройних сил України добровільно. Загалом перший етап мобілізації ув’язнених може принести ЗСУ понад 4000 добровольців, які змінять в’язницю на окопи.