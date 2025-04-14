СБУ зловили "щура" з Яворівського полігону: йому доручили ліквідувати командирів ЗСУ (фото)

Його завдання від ворога полягало у підготовці терактів проти командирів ЗСУ

Служба безпеки України спіймала "подвійного" агента, який працював на ФСБ та військову розвідку та водночас був інструктором Яворівського полігону. Від ворога він отримав завдання ліквідувати командирів ЗСУ на полігоні.

Про це 14 квітня повідомляє пресслужба СБУ. Там зазначили, що затримати російського агента вдалося на Львівщині.

"Його завдання від групи полягало у підготовці терактів проти командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку у місцевому навчальному центрі Сил оборони. Задокументовано, що агент отримав від куратора карт-бланш на вибір способу ліквідації українських військових", — кажуть у СБУ.

За одним із "сценаріїв" зрадник мав виготовити саморобний вибуховий пристрій, а потім приховано закласти його у штабі або навчальному корпусі. Крім того, агент розробляв варіант використання "втемну" свого колеги, який мав занести замасковану вибухівку на тренувальну локацію командирів.

Ще одним "сценарієм" є ракетний удар росіян по координатах актуального зосередження українських захисників на полігоні.

Військовій контррозвідці СБУ завчасно вдалося викрити ворожі наміри та затримала зрадника, коли він готував пропозиції щодо ліквідації для свого куратора.

Також у ході розслідування встановлено контакти зрадника з куратором ФСБ. За його вказівкою агент збирав інформацію про кількість та специфіку підрозділів, що тренуються на Яворівському полігоні.

Під час обшуків у затриманого вилучено три телефони із сім-картами, які він використав, щоб приховати контакти з російськими військовими.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводилися спільно зі слідчими СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ затримала у Київській області трьох проросійських агітаторів, який виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини російських військових.