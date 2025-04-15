Будущий канцлер Германии задумался о визите в Украину на символичную дату: перед этим посетит еще две страны — СМИ

Похоже, у политика будет весьма плотный график

После вступления в должность канцлера Германии Фридрих Мерц намерен посетить Украину. Однако перед этим он совершит визит во Францию и в Польшу.

Издание Politico отмечает, что визит в Париж у него запланирован на 7 мая. Ожидается, что там он проведет 8 мая, где состоятся совместные мероприятия в годовщину завершения Второй мировой войны.

По данным двух неназванных источников издания в дипломатических кругах ЕС, 9 мая Мерц хотел посетить Киев, а соответствующие переговоры об организации поездки уже ведутся.

При этом издание Welt напомнило, что глава МИД Украины Андрей Сибига ранее говорил о том, что Киев стремится провести заседание "Коалиции желающих".

"9 мая мы хотели бы провести заседание Коалиции желающих на уровне глав государств и правительств с участием президента Зеленского для установления гарантий безопасности для Украины", — говорил Сибига.

Сам Мерц подтвердил, что планирует посетить Париж и Варшаву как можно быстрее, однако о планах на визит в Киев пока официально не сообщалось.

Politico пишет, что Париж имеет большие надежды на то, что Мерц перезагрузит двухсторонние отношения. Как известно президент Франции Эммануэль Макрон и бывший канцлер Германии Олаф Шольц имели ряд разногласий относительно Украины, вопросов энергетики и торговли, что сказалось на отношениях двух стран.

Как сообщалось ранее, Мерц после российского ракетного удара по Сумам сообщил, что Германия разблокирует передачу Украине крылатых ракет Taurus.