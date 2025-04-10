У Німеччині уклали коаліційну угоду між головними партіями: що там сказано про Україну

В коаліційній угоді двох головних партій Німеччини багато уваги приділяється Україні

Переможці парламентських виборів у Німеччині, християнські демократи (ХДС/ХСС) Фрідріха Мерца та Соціал-демократична партія (СДПН) Олафа Шольца 9 квітня уклали коаліційну угоду для формування майбутнього уряду. Текст угоди вже опубліковано у німецьких ЗМІ, у документі багато місця відведено позиції Німеччини щодо України та планам наступного уряду у питанні підтримки боротьби української держави проти російських окупантів.

Що сказано про Україну в коаліційній угоді:

Україна, як сильна, демократична та суверенна країна, яка самостійно визначає своє майбутнє, має центральне значення для безпеки Німеччини та Європи загалом;

Новий уряд Німеччини планує посилити надання Україні військової, гуманітарної та політичної допомоги. Україна продовжить отримувати військову, дипломатичну, економічну та гуманітарну допомогу від Берліна за принципом "стільки, скільки це буде потрібно".

Німеччина разом з іншими державами буде працювати над тим, щоб забезпечити в Україні справедливий, справжній та тривалий мир.

Німеччина забезпечить те, щоб у переговорному процесі Україна виступала з позиції сили та на рівних умовах з російським режимом.

Німеччина візьме участь у післявоєнній відбудові України.

Берлін також розгляне питання використання заморожених суверенних активів Росії для надання Україні більшої кількості фінансової та військової допомоги.

Німеччина попри позицію США та деяких інших держав підтримує перспективу вступу України до НАТО, оскільки це відповідає інтересам Берліна.

Також Німеччина підтримує вступ України до Європейського Союзу, оскільки це відповідає інтересам як Німеччини, так і України.

Уряд підтримує створення спеціального трибуналу для розслідування російських воєнних злочинів та покарання як винних у вчиненні таких злочинів, так і злочину агресії проти України загалом.

Зазначимо, що 9 квітня ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив низку заяв на пресконференції в Берліні, на якій СДПН та консервативний блок ХДС/ХСС представили угоду про коаліцію. У своїх словах лідер партії ХДС/ХСС ("Християнсько-демократична спілка" та "Християнсько-соціальна спілка") надіслав "послання" президенту США Дональду Трампу.

Як повідомлялося раніше, нещодавно Мерц повідомив, що Німеччина за керівництва ХДС прагнутиме досягти незалежності Європи від США в економічному та оборонному планах. Також Мерц після вступу на посаду канцлера хоче виділити Україні військову допомогу у розмірі 3 мільярди євро. Ці кошти були заблоковані його попередником, канцлером Шольцом.