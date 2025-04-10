У Німеччині уклали коаліційну угоду між головними партіями: що там сказано про Україну
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В коаліційній угоді двох головних партій Німеччини багато уваги приділяється Україні
Переможці парламентських виборів у Німеччині, християнські демократи (ХДС/ХСС) Фрідріха Мерца та Соціал-демократична партія (СДПН) Олафа Шольца 9 квітня уклали коаліційну угоду для формування майбутнього уряду. Текст угоди вже опубліковано у німецьких ЗМІ, у документі багато місця відведено позиції Німеччини щодо України та планам наступного уряду у питанні підтримки боротьби української держави проти російських окупантів.
Що сказано про Україну в коаліційній угоді:
- Україна, як сильна, демократична та суверенна країна, яка самостійно визначає своє майбутнє, має центральне значення для безпеки Німеччини та Європи загалом;
- Новий уряд Німеччини планує посилити надання Україні військової, гуманітарної та політичної допомоги. Україна продовжить отримувати військову, дипломатичну, економічну та гуманітарну допомогу від Берліна за принципом "стільки, скільки це буде потрібно".
- Німеччина разом з іншими державами буде працювати над тим, щоб забезпечити в Україні справедливий, справжній та тривалий мир.
- Німеччина забезпечить те, щоб у переговорному процесі Україна виступала з позиції сили та на рівних умовах з російським режимом.
- Німеччина візьме участь у післявоєнній відбудові України.
- Берлін також розгляне питання використання заморожених суверенних активів Росії для надання Україні більшої кількості фінансової та військової допомоги.
- Німеччина попри позицію США та деяких інших держав підтримує перспективу вступу України до НАТО, оскільки це відповідає інтересам Берліна.
- Також Німеччина підтримує вступ України до Європейського Союзу, оскільки це відповідає інтересам як Німеччини, так і України.
- Уряд підтримує створення спеціального трибуналу для розслідування російських воєнних злочинів та покарання як винних у вчиненні таких злочинів, так і злочину агресії проти України загалом.
Зазначимо, що 9 квітня ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив низку заяв на пресконференції в Берліні, на якій СДПН та консервативний блок ХДС/ХСС представили угоду про коаліцію. У своїх словах лідер партії ХДС/ХСС ("Християнсько-демократична спілка" та "Християнсько-соціальна спілка") надіслав "послання" президенту США Дональду Трампу.
Як повідомлялося раніше, нещодавно Мерц повідомив, що Німеччина за керівництва ХДС прагнутиме досягти незалежності Європи від США в економічному та оборонному планах. Також Мерц після вступу на посаду канцлера хоче виділити Україні військову допомогу у розмірі 3 мільярди євро. Ці кошти були заблоковані його попередником, канцлером Шольцом.