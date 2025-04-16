От простой девушки из Дрогобича до "Мисс США-2025": как выглядит Адриана Пущак и что о ней известно

Адриана переехала в США вместе с дочерью

Украинки все чаще заявляют о себе на международных конкурсах красоты. В прошлом году нашу страну на "Мисс Вселенная 2024" достойно представила одесситка Алина Пономаренко. Но более громким успехом может похвастаться уроженка Дрогобича Адриана Пущак, которая завоевала титул "Miss Petite Universe USA 2025", став первой представительницей Украины, получившей главную корону в своей категории на конкурсе красоты "Ms/Mrs Universe Pageant".

"Телеграф" решил выяснить, что известно о девушке и чем она занимается. Мы узнали некоторые детали о жизни Адрианы Пущак и ее дальнейших планах.

Адриана Пущак — что известно об украинке, которая стала "Мисс США-2025"

Адриана Пущак родилась в Дрогобиче (Львовская область) в семье дальнобойщика и работницы санатория. После получения среднего образование девушка стала студенткой Львовского университета внутренних дел, где училась на психолога.

В интервью YouTube-проекта "Свої Американці" девушка призналась, что во время учебы денег ей не хватало, поэтому она пошла работать. Адриана подрабатывала официанткой, затем продавцом обуви, а также была преподавательницей танцев в детском клубе.

Адриана Пущак родом из Дрогобича

После получения диплома Адриана не пошла работать по профессии, а искала занятие по душе. Учитывая, что ее всегда интересовала бьюти-сфера, девушка именно в ней нашла свое призвание.

Вскоре Адриана окончила курсы визажа, начала заниматься наращиванием ресниц, а затем стала мастером перманентного макияжа. Благодаря своим усилиям, упорству и стремлению через время украинке удалось открыть собственный салон.

Адриана Пущак построила успешный бизнес

Но полномасштабное вторжение, которое начала Россия в 2022 году, нарушило все планы, поскольку Адриана захотела увезти свою маленькую дочь Ванессу подальше от войны. Сначала они выехали в Польшу, затем в Испанию, где девушка продолжила заниматься бьюти-сферой и делилась своим опытом. А через год вместе с ребенком она уехала в США, начав там жизнь с чистого листа. Девушка быстро адаптировалась, развивала свой круг общения, нарабатывала новых клиентов, запустила онлайн-проекты и начала проводить обучение начинающим мастерам.

Адриана Пущак со своей дочерью Ванессой

Сейчас 31-летняя Адриана является международным мастером, тренером и судьей на международные соревнования по перманентному макияжу, а также чемпионкой Украины, Италии и Испании. Также она активно развивает свой блог, который ее вдохновляет.

Адриана Пущак является чемпионкой Украины, Италии и Испании

На своей странице в Instagram Адриана практически не освещает войну, хотя уверяет, что помогает украинской армии. Тексты к публикациям в социальных сетях она пишет на украинском языке. Адриана делится с подписчиками своими путешествиями, рабочими моментами, результатами фотосессий.

Как выглядит Адриана Пущак

Важным ее достижением стала победа на конкурсе красоты "Miss Petite Universe USA 2025", где она представляла штат Иллинойс в категории 30+.

"Я – Мисс США-2025. До сих пор не верю, когда произношу эти слова… Сегодня я стою здесь с короной на голове и слезами радости на глазах. Эта победа – не только моя. Она для каждой сомневающейся в себе девушки. Для каждого, кто боялся начинать сначала. Ты все можешь. Спасибо всем, кто поддерживал меня", — написала Адриана.

Украинка Адриана Пущак стала "Мисс США-2025"

О своем намерении принять участие в конкурсе девушка сообщила в социальной сети, отметив, что может достойно проявить себя на столь престижном конкурсе, при этом не имея связей и богатых родителей.

"Желаю успеха себе и горда тем, что я простая девушка из Дрогобыча, без связей, богатых родителей и всяких плюшек – могу достойно показать себя на главной сцене мира в Америке", – добавила Адриана Пущак.

Адриана Пущак не забывает об Украине

"Телеграф" писал ранее, что победительницей "Мисс Украина-2024" стала киевлянка Мария Мельниченко. Мы узнали некоторые факты из жизни девушки.