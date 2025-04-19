В Кремле повторили свои безумные требования для прекращения боевых действий в Украине: узнайте, чего они хотят

Эти условия не изменились с 2022 года

Россия не изменила свои базовые условия для прекращения боевых действий в Украине. Кремль, в частности, требует так называемой "денацификации" украинского правительства, что фактически означает отстранение президента Владимира Зеленского от должности.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники, знакомые с ходом мирных переговоров. Издание отмечает, что у США есть четкий план прекращения огня — именно тот, который Украина согласовала в середине марта.

Впрочем, Россия продолжает затягивать процесс, выдвигая дополнительные требования, в частности, относительно внутренней политической трансформации в Киеве.

Как ранее писало издание, Украина согласилась на 90% условий мирной инициативы США, представленной в апреле госсекретарем Марко Рубио и спецпредставителями Трампа в Париже. В частности, план предусматривает заморозку боевых действий на текущих линиях фронта.

Напомним, ранее Телеграф писал, что государственный секретарь США Марко Рубио 18 апреля во время разговора с генсеком НАТО Марком Рютте официально озвучил позицию Вашингтона по урегулированию войны в Украине. Если в ближайшие дни не будет определен четкий план достижения мира, Соединенные Штаты прекратят свое участие в мирном посредничестве между Киевом и Москвой.