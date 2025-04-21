Временное перемирие как инструмент мира или новый этап войны: что прогнозирует эксперт

Перемирие может стать частью более широкого процесса

Вопрос установления перемирия между Украиной и Россией обсуждается на международном уровне уже длительное время. Но настоящие сдвиги, не считая переговоров в начале 2022 года, начались только по инициативам, представленным в Джидде. Там впервые речь шла не только о "мире в небе и на море", но и о полном 30-дневном прекращении огня.

Как отметил "Телеграфу" капитан Вооруженных сил Украины, доцент кафедры военной политологии Военного института КНУ имени Тараса Шевченко, кандидат политических наук Назар Крицкалюк, ключевым является понимание того, что это не заморозка конфликта, а потенциальный шанс на передышку. Такая пауза позволила бы украинским силам укрепить позиции, решить логистические задачи и оценить истинные намерения Москвы.

По словам эксперта, даже краткосрочное перемирие станет своеобразным тестом: как для россиян, так и для мирового сообщества. Оно позволит увидеть реакцию партнеров при нарушении договоренностей и частично отработать механизмы контроля мирного процесса непосредственно на поле боя.

Однако вопрос доверия к России остается критическим. События 2015 года и недавнее пасхальное перемирие, нарушенное почти 3000 раз, ярко иллюстрируют, что Москва систематически пренебрегает договоренностями. После объявленного прекращения огня 19 апреля российские войска активизировали атаки дронами и тяжелой артиллерией.

По мнению Крицкалюка, для Украины в этой ситуации важно:

выработать действенный механизм международного контроля,

не уступать собственной позиции под давлением союзников,

максимально эффективно сотрудничать с Саудовской Аравией, которая может повлиять на Москву из-за нефтяного рынка.

Эксперт подводит итог: временное перемирие может стать началом более широкого мирного процесса или же превратиться в очередную паузу перед новой эскалацией. Необычная роль Саудовской Аравии как посредника может изменить установившуюся дипломатическую динамику и предоставить Киеву новые рычаги влияния.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Владимир Зеленский предложил 30-дневное перемирие, предварительно согласованное с США во время переговоров в Саудовской Аравии. В то же время Россия до сих пор не предоставила ответа на эту инициативу. Предложение вызвало активное обсуждение в экспертной среде. Военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии Телеграфу оценил потенциальные последствия такой инициативы и спрогнозировал возможную реакцию Кремля.