Украина получит поддержку из космоса в войне с Россией. Как в этом поможет Япония

Япония будет передавать Украине спутниковые SAR-снимки – соглашение с институтом iQPS позволит ГУР видеть врага даже ночью и сквозь тучи. Насколько эти спутники лучше других

Японский институт пионеров космоса iQPS будет передавать Украине спутниковые SAR-снимки для нужд ГУР. Эти спутники обладают рядом преимуществ. Самое важное – они не нуждаются в ясном небе для качественной съемки.

Что известно о соглашении

О договоренности сообщило издание Intelligence Online. Переговоры стартовали в феврале, но ускорились после временного сворачивания разведподдержки США в марте. Соглашение предусматривает несколько месяцев технической интеграции — iQPS должно встроиться в систему обработки украинской разведки.

Чем SAR лучше обычных спутников

Спутники с радаром с синтезированной апертурой SAR – уникальная технология спутниковой разведки. На сайте iQPS отмечается, что "SAR - это фундаментальная технология получения радиолокационных изображений, в целях наблюдающих путем передачи электромагнитного сигнала и измерением свойств отраженного сигнала". Таким образом, на их работу не влияет погода, задымленность и время суток.

Сидней, Австралия, изображение от QPS-SAR

Гавань Порт-Джексона, Сидней, Австралия, изображение от QPS-SAR

Технические характеристики спутников QPS-SAR

Эти спутники – новое поколение SAR. Они весят всего 100 кг против нескольких тонн у традиционных спутников. Но главное – способны различать объекты меньше авто (разрешение 46 см). Спутники находятся не так далеко – на околоземной орбите, примерно в 600 километрах над поверхностью. Особая раздвижная конструкция антенны позволяет получать качественные снимки, а стоимость спутника значительно ниже привычных SAR. Спутник имеет два режима: для широкого обзора Stripmap и Spotlight для конкретных целей. Частота обновления – при необходимости почти непрерывная.

Сколько спутников уже на орбите

Первый аппарат iQPS был запущен в 2019 году. Сейчас на орбите пять спутников, до конца 2026 года планируют запустить седьмой, а к 2027-му — полноценную группу из 24. Это позволит получать SAR-снимки любой точки планеты каждые 10 минут.

Художественное изображение спутника QPS-SAR в космосе

Как снимки QPS-SAR помогут Украине

SAR-снимки дают возможность "видеть" целые ночью, в сильный снег, обнаруживать запущенные двигатели, замаскированные машины, изменения рельефа из-за боевых действий. Украина уже использует такой спутник.

"Телеграф" рассказывал, что ГУР активно использует SAR-снимки финских спутников ICEYE, один из которых выкупили за средства, собранные украинцами. Сотрудничество с iQPS усилит возможности наблюдения и проверки целей с большей точностью.