Точка неповернення для Трампа: коли і чому почав падати рейтинг президента США

Більшість незадоволених американців — незалежні виборці

Рейтинг Дональда Трампа опустилися до найнижчого показника за час його президентства. Переломним днем можна вважати 11 березня 2025 року — саме тоді вперше кількість незадоволених його роботою американців перевищила кількість прихильників.

Того дня президент США оголосив про підвищення мит на канадські товари та висловив бажання зробити Канаду новим штатом. Про це пише Metro у своєму новому матеріалі.

Трамп повернувся до Білого дому в січні цього року з підтримкою 52% американців, проте вже за кілька тижнів цей показник почав падати. Масштабні державні скорочення викликали ще більше невдоволення серед людей.

11 березня більше людей почали не підтримувати Трампа, ніж підтримувати. Того ж дня біржовий ринок різко впав через страх інвесторів перед можливою економічною кризою. Саме 11 березня Трамп посилив мита на канадську сталь та алюміній і заявив про бажання зробити Канаду 51-м штатом США.

Фото The New York Times

У відповідь на дії США прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд запровадив 25% мито на канадську електроенергію для Мічигану, Міннесоти та Нью-Йорка, що викликало обурення серед американців.

Станом на 23 квітня 52% американців не підтримують президента, а підтримують лише 44%. Попри це, серед республіканських виборців підтримка Трампа залишається міцною. Більшість незадоволених — незалежні виборці.

Перші місяці повернення Трампа до влади супроводжувалися скандалами. Міністр оборони США Піт Хегсет поділився секретними деталями військової операції проти повстанців-хуситів через додаток Signal зі своєю дружиною та братом.

А нещодавно Трамп заявив, що США мають право депортувати людей без судового розгляду, що викликало гостру критику після випадку з мешканцем Меріленду, якого депортували до Сальвадору без слухання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому США так поспішають "помирити" Україну та Росію. В CNN пояснили дії адміністрації Трампа.