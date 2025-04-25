"Ванька" – не просто имя: почему украинцы так называют русских солдат

Оно считается одним из самых распространенных русских имен.

На фоне длительной войны в Украине среди местного населения и украинских военных закрепилось неформальное прозвище для российских военнослужащих — "ванька". Это прозвище получило широкое потребление как в повседневном общении, так и в украинском информационном пространстве.

"Телеграф" расскажет, почему украинцы так называют русских солдат. Происхождение его связано с несколькими факторами. Прежде всего, "Ванька" – это уменьшительная форма от имени Иван, исторически считающаяся одним из самых распространенных русских имен. В культурном контексте оно часто используется как обобщенный образ типичного россиянина.

Кроме этого, символичность термину придает ассоциация с детской игрушкой "ванька-встанька" (неваляшка). Она пуста внутри с тяжелым округлым дном, которая всегда возвращается в вертикальное положение после толчка. Эта метафора может подчеркивать настойчивость противника, возвращающегося снова и снова.

Следует отметить, что подобные названия противника возникают в большинстве вооруженных конфликтов как часть военного сленга и народного фольклора военного времени.

Ранее "Телеграф" писал об именах людей, которые тяжело и долго возвращают ссуды.