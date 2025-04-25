Спасенные от бомб, потерянные в Америке: история украинской семьи, которую разрушила война

Мужчина испугался за деток

Гражданин Украины Родион Коломиец, вместе со своими детьми разыскивавшийся полицией Лос-Анджелеса, нашелся в одной из стран Европейского Союза. С ним и детьми все хорошо.

Об этом сообщила в Фейсбуке Марина Соколовская. Женщина рассказала историю, которая произошла у мужчины.

По словам женщины, семья Коломиец – мама, папа и двое детей – приехали в США из Мариуполя. Соколовская пишет, что потом у Ксении (матери) начались проблемы.

"В Ксении в буквальном смысле поехала крыша, и это понятно. Она подала на развод, а затем оставила домой детей одних и ушла непонятно куда. Соседи вызвали органы опеки и дети оказались в приемной семье", — делится женщина.

Соколовская добавляет, что дети больше месяца жили в семье, где с ними никто не разговаривал, ведь малыши не знают английского. Дети просто сидели в комнате вдвоем. Потом русскоязычная знакомая семьи сумела взять опеку над ними и к детям стал приезжать папа.

Женщина пишет, что пять месяцев он доказывал разным службам и специалистам, что адекватный и нормальный отец, поэтому детей ему отдали. Но потом, когда он был с детьми, приехала полиция и сказала, что должна его задержать.

"Родион тоже не говорит по-английски, он общался с ними через Google переводчик. К счастью, та самая знакомая снова забрала детей к себе, а Родион уехал в отделение, откуда его отпустили за сутки", — подытожила она.

Соколовская пишет, что в полиции мужчине кто-то сказал: "все, раз ты оказался в полиции, детей теперь заберут и тебе никогда не отдадут". Поэтому мужчина мог очень испугаться и на следующий день во вторник забрал детей из школы и уехал.

"Знакомой, помогавшей с детьми, Родион написал письмо с извинениями. И из Мексики улетел в Европу. Маму Ксению до сих пор найти никто не может. В последний раз она выходила на связь 2 месяца назад. Телефон у нее выключен, из шелтера она уехала", — подытожила женщина.

Что предшествовало

Гражданин Украины Родион Коломиец, 39 лет, разыскивается полицией Лос-Анджелеса по подозрению в похищении собственных детей: 9-летней дочери Аваоры и 7-летнего сына Гранта. Последний раз детей видели 8 апреля в школе в районе Силмар. По информации правоохранителей, их забрал отец, Родион Коломиец, недавно потерявший право опеки над ними. Считается, что он пытается вывезти детей в Украину. По данным властей, примерно через три часа после того, как он забрал детей из школы, его серый Toyota Prius 2016 года выпуска с номерным знаком 9PKY966 пересек границу с Мексикой из-за пограничного перехода Сан-Исидро.

Ранее "Телеграф" писал, что в двух странах украинских беженцев ждут важные изменения.