"Мой мозг поплавился": Кулеба откровенно рассказал о соцсетях, работе Залужного и болезненных случаях в СМИ

Первое откровенное интервью эксминистра

Дмитрий Кулеба впервые выступил перед аудиторией после продолжительного перерыва в публичных коммуникациях. Бывший министр иностранных дел приехал в Волынский национальный университет по приглашению ректора Анатолия Цеся.

Встреча состоялась 24 апреля в вузе, где дипломат поделился своим мнением о современных вызовах и политической ситуации. В последние месяцы Кулеба путешествовал по Украине, в частности посетил замок Любарта в Луцке, но избегал медийной активности. Главные заявления со встречи собрало медиа "Район.Заграница".

Важность веры в победу

"Вы не выходите на поле, если не верите в победу над своим оппонентом. Если вы отчаялись, ваши шансы существенно уменьшаются", – объяснил Кулеба важность веры в победу, используя спортивную терминологию.

"У нас произошла неприятная деволюция. В 2022 году мы все верили в победу. После 2023 года это слово исчезло из нашего словаря и из лексикона наших партнеров". Бывший министр подчеркнул, что в обществе стало будто бы неприлично говорить о победе, словно ты фантазер. "Это большая ошибка. В России знают, что для них означает победа, потому что с 2022 года их желания совершенно не изменились", – подчеркнул он.

Дипломат призвал каждого украинца определить, что для него означает победа: "В этом нет ничего утопического или иллюзорного. Правда, я определение вам не дам, это личный выбор".

Современная политика и медиа

Касаясь темы современной политической коммуникации, Кулеба проанализировал подход Дональда Трампа: "Трамп – человек, пришедший в политику с шоубизнеса. В нем главное правило: все ради внимания. А еще: хочешь выжить – удивляй".

По словам дипломата, сегодня важно "навязывать свой нарратив, заставлять других отбиваться от тебя, а не наоборот" и "делать неожиданный шаг, потому что это то, что держит внимание и позволяет вызвать сильную эмоцию". "Люди хотят видеть в политиках то, что ищут в соцсетях: скорые ответы на все вопросы. Но настоящая классическая политика – это не простые и быстрые решения", – отметил эксминистр.

Болезненные случаи в медиа

Кулеба рассказал о двух самых болезненных случаях искажения его слов в медиа: "Это была "история с лопатами", которыми я якобы призвал оборонять Украину, а также о том, что после отставки я уезжаю из Украины". Он объяснил, что на самом деле сказал американским журналистам, что те, кто думает, что украинцы сдадутся без оружия – ошибаются: "Мы и с лопатами будем воевать за свою независимость".

А по отъезду – дипломат будет только преподавать в Гарварде, продолжая проживать в Киеве. "Классические медиа под давлением новых (соцсети, блоги) все чаще принимают их правила: скорость и категоричность. А это невозможно для классических. Поэтому все больше замечаем ошибок в известных СМИ", – добавил он.

О Залужном-дипломате

Комментируя назначение Валерия Залужного послом, Кулеба отметил его усердие в подготовке: "Валерий Залужный – нормальный посол. Я видел только двух кандидатов, которые прошли всю процедуру подготовки на "отлично". Это Валерий Залужный и Ирина Венедиктова".

По словам бывшего руководителя МИД, оба "чрезвычайно тщательно готовились, списали тетради конспектов, постоянно приходили за советами".

О социальных сетях

Говоря о личном опыте, Кулеба признался: "Я не являюсь пользователем ни TikTok, ни Telegram. Я был там и мой мозг поплавился. Я понял, что если я там останусь, мне конец". На вопрос, следует ли запретить эти платформы, дипломат ответил утвердительно, но с оговорками: "Я понимаю, что люди не готовы от них отказываться и это вызовет социальный бунт в стране".

Во-вторых, что-нибудь придет другое. ВКонтакте и Одноклассники запретили. Стоял шум, крики: "Как так можно?!". Но, в конце концов, все живы и здоровы".

Напомним, Дмитрий Кулеба рассказал о прекращении боев, переговорах с Россией и не только. Эксминистр также развенчал мифы о скором мире с Россией