Дід на пенсію не збирається: у США з'явилася атрибутика другого терміну Трампа

Зараз американському лідеру 78 років

Президент США Дональд Трамп, чиї рейтинги рекордно впали, не збирається залишати посаду після того, як спливе поточний термін його президентства. Вже зараз у його офіційному магазині почали продавати кепки Trump 2028.

Їх можна придбати у Trump store за 50 доларів без урахування податків. В описі товару наголошується, що кепки зроблені в Америці.

"Майбутнє виглядає яскраво! Перепишіть правила за допомогою високої кепки Trump 2028", — йдеться в підписі під кепкою.

В одному з таких кепок помітили сина Трампа Еріка. Його фото в кепці Trump 2028 також розміщено на сайті продаж.

На сайті зазначається, що кепки мають великий попит, через що покупцям доведеться чекати на відправку 5-10 робочих днів. Окрім кепок до колекції Trump 2028 входять також футболки за 36 доларів та охолоджувачі для напоїв за 18 доларів за дві штуки.

Чи може Трамп стати президентом США втретє

Як відомо, Трамп є 45 та 47 президентом США. Між його термінами на посаді президентом США був Джо Байден.

Згідно з 22-ою поправкою до конституції США жодна особа не може обіймати посаду президента понад два терміни. Проте Трамп стверджує, що існують способи обійти цю заборону. За його заявами, він не виключає своєї участі у кампанії 2028 року. Зараз Трампу 78 років.

Як повідомляв "Телеграф", рейтинг Дональда Трампа опустився до найнижчого показника за час його президентства. Переломним днем можна вважати 11 березня 2025 року — саме тоді вперше кількість незадоволених його роботою американців перевищила кількість прихильників. Того дня президент США оголосив про підвищення мит на канадські товари та висловив бажання зробити Канаду новим штатом.