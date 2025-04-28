Черкаси під масованою атакою дронів. Усі подробиці ударів "шахедами" (фото, відео)

Над містом здійнялись стовпи диму

В Черкаса пролунала серія вибухів, після якої над місто здійнялись стовпи диму. Росія атакувала Черкащину дронами "Шахед".

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що вибухи лунали в різних районах міста.

"Біля Черкас та у місті дуже гучно. Лишайтеся в укриттях, бережіть себе", — йдеться у повідомлені.

У мережі вже показали перші кадри після влучань дронів. Майже усе місто усіяно димом, подекуди розпочались пожежі. Черкаси перебували під атакою щонайменше чотири години. Також вже з'явились відео, як "шахеди" пролітали прямісінько над будинками.

Наразі інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Усі потрібні служби вирушили на місце задимлень для надання допомоги та ліквідації наслідки.

Окрім цього у мережі з'явилось відео, як кінь злякався під час атаки на Черкаси. На відео видно, що тварина неабияк занепокоєна та неспокійна. Повітряну тривогу на Черкащині оголосили о 7:00 і лише о 13:00 був відбій.

Керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець повідомляв про масовано атаку на область, наголосивши не публікувати фото та відео, аби не коригувати вогонь росіян.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно росіяни вдарили по Харкову. Серед постраждалих є дитина.