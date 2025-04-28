Черкассы под массированной атакой дронов. Все подробности ударов "шахедами" (фото, видео)

Над городом поднялись столбы дыма

В Черкассах раздалась серия взрывов, после которой над городом поднялись столбы дыма. Россия атаковала Черкасщину дронами "Шахед".

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что взрывы раздавались в разных районах города.

"У Черкасс и в городе очень громко. Оставайтесь в укрытиях, берегите себя", — говорится в сообщении.

В сети уже показали первые кадры после попадания дронов. Почти весь город усеян дымом, кое-где начались пожары. Черкассы находились под атакой не менее четырех часов. Также уже появились видео, как "шахеды" пролетали прямо над домами.

Пока информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Все нужные службы отправились на место задымлений для оказания помощи и ликвидации последствий.

Кроме этого, в сети появилось видео, как конь испугался во время атаки на Черкассы. На видео видно, что животное изрядно обеспокоено. Воздушную тревогу в Черкасской области объявили 28 апреля в 7:00 и только в 13:00 был отбой.

Руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщал о массированной атаке на область, попросив не публиковать фото и видео, чтобы не корректировать огонь россиян.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно россияне ударили по Харькову. Среди пострадавших есть ребенок.