Парламент рассмотрит законопроект о военных преступлениях против детей, — Елена Кондратюк

Вице-спикер напомнила о необходимости наказания для тех людей, которые привлечены в похищении и перевоспитании украинских детей

Во вторник, 29 апреля, Парламент планирует рассмотреть законопроект 12170 о дополнении Уголовного Кодекса отдельными положениями. Эти положения касаются военных преступлений против детей.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, соавтор законопроекта.

В частности, речь идет о дополнении статьи 438 Уголовного Кодекса Украины отдельными положениями. Они будут затрагивать преступления депортации, незаконного перемещения, неоправданной задержки репатриации детей во время войны, вербовки и использования ребенка в военных целях.

"Мы видим, как часто Россия начала использовать наших детей для поджогов или подрывов авто, минирования, взрывов. Должны предупреждать такие случаи. За вербовку детей нужно вводить уголовное наказание", — отметила Елена Кондратюк.

Также вице-спикер напомнила о необходимости наказания для тех людей, которые привлечены в похищении и перевоспитании украинских детей.

"Дополнение Уголовного Кодекса отдельными положениями в отношении детей — это еще один путь, чтобы наказать не только вывозящих, похищающих наших детей, но и тех, кто вопреки международным конвенциям не дает им вернуться домой. Юридическим языком это называется неоправданная задержка репатриации", — сообщила Елена Кондратюк.

Добавим, что вице-спикер также курирует парламентский трек президентской инициативы по возвращению депортированных украинских детей BringKidsBackUA.

По информации официального портала "Дети войны", Россия депортировала, похитила или незаконно переместила 19 546 украинских детей. В отношении этих детей РФ совершает преступления индоктринации и милитаризации, то есть лишение национальной идентичности и воспитание в милитарном духе.

Елена Кондратюк отмечает: "Когда мы обращаемся к нашим международным партнерам с просьбой помочь вернуть наших детей — очень странно выглядит, что у нас самих нет соответствующих выделенных пунктов во внутреннем законодательстве. Между тем, наказание виновных является одним из важнейших средств, которые сейчас есть в распоряжении Украины, чтобы предотвратить повторение".

Как говорит вице-спикер, проект закона успешно прошел обсуждение в профильном комитете и будет вынесен в сессионный зал для принятия в первом чтении.