Слушать российскую музыку в автомобиле запрещено? Штрафуют ли за это украинцев

Каждый гражданин имеет право отреагировать на такое нарушение

В Украине действует законодательный запрет на публичную демонстрацию русскоязычного контента. В частности, речь идет о музыке.

Об этом рассказала адвокат Ирина Ан в эфире телеканала "Киев24". По ее словам, речь идет именно о публичном воспроизводстве российского контента.

"В Украине, соответственно, есть запрет на публичную демонстрацию русскоязычного контента. Это случаи, когда человек не слушает определенный русскоязычный контент где-то у себя в наушниках, например, а как раз включает громко на аудиоколонке на улице, даже условно в машине, но с открытыми окнами", — пояснила.

Однако, несмотря на существующий запрет, не во всех случаях закон содержит конкретные санкции. К сожалению, у нас не всегда есть наказание, добавила юрист. Это означает, что часто правонарушение фиксируется, но юридически привлечь человека к ответственности сложно.

Что может сделать гражданин

Адвокат подчеркнула, что каждый украинец имеет право реагировать на нарушение своих прав законным способом. То есть, требовать отключить российскую музыку, или сделать замечания.

Напомним, что в Украине уже действуют ограничения по трансляции российской музыки в общественных местах, которые были усилены после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Однако, несмотря на действующий закон, ограничивающий публичное использование российского контента, такие случаи происходят регулярно.

Ранее "Телеграф" писал, как российская музыка влияет на сознание украинцев и финансирует армию врага. На самом деле музыка – это оружие в руках врага.