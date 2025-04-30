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Висічений у граніті портрет і символ ластівки: як виглядає пам’ятник поетові та політику Борису Олійнику

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Борис Олійник помер у 82 роки після тривалої хвороби Новина оновлена 30 квітня 2025, 12:28
Борис Олійник помер у 82 роки після тривалої хвороби. Фото Колаж "Телеграф"

Цього дня, 30 квітня, 8-річна річниця від дня смерті легендарного українця

Борис Олійник – відомий український поет, прозаїк, перекладач, народний депутат та державний діяч. Він помер 30 квітня 2017 року, а на його могилі встановили незвичайний величний пам’ятнк.

"Телеграф" розповість, що відомо про політичну діяльність поета Бориса Олійника, де він був похований, і як виглядає його могила.

Борис Олійник — що про нього відомо

Борис Олійник народився 22 жовтня 1935 року в селі Зачепилівка, зараз це Полтавська область. Він український та радянський поет, перекладач, комуністичний та державний діяч. У 1958 році поет закінчив факультет журналістики Київського університету Шевченка. Після здобуття освіти працював у різних виданнях, пройшовши шлях від звичайного кореспондента до головного редактора.

Борис Олійник фото

Борис Олійник свого часу був заступником голови правління Спілки письменників України. У 1999 році став головою Комітету з Державних премій України імені Т. р. Шевченка. Він один із засновників Українського фонду культури. Відомо, що Олійник був переслідуваний КДБ за свою проукраїнську діяльність.

У період із 1992 по 2002 рік Борис Олійник був народним депутатом трьох скликань Верховної Ради вже незалежної України. При цьому він не приховував своїх комуністичних поглядів і виступав за братання з росіянами.

Борис Олійник

У 2015 році Борис Олійник дав скандальне інтерв’ю російській українофобній "Літературній газеті". У цьому інтерв’ю Олійник вихваляв комуністичне минуле, критикував політику незалежної України, не визнав провини Росії в анексії Криму та агресії проти України на Донбасі.

Борис Олійник

Де похований Борис Олійник?

Поет та політик помер 30 квітня 2017 року на 82 році життя. Його урочисто поховали на Байковому кладовищі у Києві. Через чотири роки — у 2021 — на могилі Бориса Олійника встановили величний пам’ятник. Його автором став український скульптор Володимир Чепелік.

Борис Олійник могила

Пам’ятник поетові являє собою гранітну плиту з його ім’ям, датами і портретом, висіченим у камені. Також тут є символ ластівки у променях сонця – це відсилка до відомого поетичного твору Бориса Олійника "Сива ластівко".

Борис Олійник могила

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила легендарного оперного співака Дмитра Гнатюка. Вона розташована поруч із пам’ятником Олійнику.

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#Пам'ятник #Могила #Байкове кладовище #Борис Олійник