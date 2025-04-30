Висічений у граніті портрет і символ ластівки: як виглядає пам’ятник поетові та політику Борису Олійнику

Цього дня, 30 квітня, 8-річна річниця від дня смерті легендарного українця

Борис Олійник – відомий український поет, прозаїк, перекладач, народний депутат та державний діяч. Він помер 30 квітня 2017 року, а на його могилі встановили незвичайний величний пам’ятнк.

"Телеграф" розповість, що відомо про політичну діяльність поета Бориса Олійника, де він був похований, і як виглядає його могила.

Борис Олійник — що про нього відомо

Борис Олійник народився 22 жовтня 1935 року в селі Зачепилівка, зараз це Полтавська область. Він український та радянський поет, перекладач, комуністичний та державний діяч. У 1958 році поет закінчив факультет журналістики Київського університету Шевченка. Після здобуття освіти працював у різних виданнях, пройшовши шлях від звичайного кореспондента до головного редактора.

Борис Олійник свого часу був заступником голови правління Спілки письменників України. У 1999 році став головою Комітету з Державних премій України імені Т. р. Шевченка. Він один із засновників Українського фонду культури. Відомо, що Олійник був переслідуваний КДБ за свою проукраїнську діяльність.

У період із 1992 по 2002 рік Борис Олійник був народним депутатом трьох скликань Верховної Ради вже незалежної України. При цьому він не приховував своїх комуністичних поглядів і виступав за братання з росіянами.

У 2015 році Борис Олійник дав скандальне інтерв’ю російській українофобній "Літературній газеті". У цьому інтерв’ю Олійник вихваляв комуністичне минуле, критикував політику незалежної України, не визнав провини Росії в анексії Криму та агресії проти України на Донбасі.

Де похований Борис Олійник?

Поет та політик помер 30 квітня 2017 року на 82 році життя. Його урочисто поховали на Байковому кладовищі у Києві. Через чотири роки — у 2021 — на могилі Бориса Олійника встановили величний пам’ятник. Його автором став український скульптор Володимир Чепелік.

Пам’ятник поетові являє собою гранітну плиту з його ім’ям, датами і портретом, висіченим у камені. Також тут є символ ластівки у променях сонця – це відсилка до відомого поетичного твору Бориса Олійника "Сива ластівко".

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила легендарного оперного співака Дмитра Гнатюка. Вона розташована поруч із пам’ятником Олійнику.