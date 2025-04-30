Высеченный в граните портрет и символ ласточки: как выглядит памятник поэту и политику Борису Олейнику

В этот день, 30 апреля, 8-летняя годовщина со дня смерти легендарного украинца

Борис Олейник — известный украинский поэт, прозаик, переводчик, народный депутат и государственный деятель. Он умер 30 апреля 2017 года, а на его могиле установили необычный величественный памятник.

"Телеграф" расскажет, что известно о политической деятельности поэта Бориса Олейника, где он был похоронен, и как выглядит его могила.

Борис Олейник — что о нем известно

Борис Олейник родился 22 октября 1935 года в селе Зачепиловка, сейчас это Полтавская область. Он украинский и советский поэт, переводчик, коммунистический и государственный деятель. В 1958 году поэт окончил факультет журналистики Киевского университета Шевченко. После получения образования работал в разных изданиях, пройдя путь от обычного корреспондента до главного редактора.

Борис Олейник в свое время был заместителем председателя правления Союза писателей Украины. В 1999 году он стал председателем Комитета по Государственным премиям Украины имени Т. Г. Шевченко. Он — один из основателей Украинского фонда культуры. Известно, что Олейник был преследован КДБ за свою проукраинскую деятельность.

В период с 1992 по 2002 год Борис Олейник был народным депутатом трех созывов Верховной Рады уже независимой Украины. При этом, он не скрывал своих коммунистических взглядов и выступал за братание с россиянами.

В 2015 году Борис Олейник дал скандальное интервью российской украинофобной "Литературной газете". В этом интервью Олейник восхвалял коммунистическое прошлое, критиковал политику независимой Украины, не признал вины России в аннексии Крыма и агрессии против Украины на Донбассе.

Где похоронен Борис Олейник?

Поэт и политик умер 30 апреля 2017 года на 82 году жизни. Его торжественно похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Спустя четыре года — в 2021 — на могиле Бориса Олейника установили величественный памятник. Его автором стал украинский скульптор Владимир Чепелик.

Памятник поэту являет собой гранитную плиту с его именем, датами и портретом, высеченным в камне. Также здесь есть символ ласточки в лучах солнца — это отсылка к известному поэтическому произведению Бориса Олейника "Сива ластівко".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила легендарного оперного певца Дмитрия Гнатюка. Она расположена рядом с памятником Олейнику.