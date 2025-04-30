Бояться "каменів з неба"? Перед травневими святами в окупованому Криму почалася істерика (відео)

Росіяни, ймовірно, бояться українських атак

Окупаційна влада Криму закликала мешканців півострова та туристів утриматися від поїздок через Кримський міст під час травневих свят, посилаючись на міркування безпеки. У зверненні зазначено, що ці обмеження спрямовані на зниження ризиків.

Відео з записом подібних закликів публікують місцеві мешканці. У них громадян просять з розумінням поставитися до ситуації та за необхідності скорегувати свої маршрути.

У минулому вибухи на незаконно збудованому інфраструктурному об’єкті, який з’єднує окупований Крим з російським суходолом, не були пов’язані з травневими святами. 8 жовтня 2022 року на мосту вибухнула вантажівка, що спричинило обвал двох прольотів мосту та пошкодження залізничної частини. 17 липня 2023 року відбулася атака морських дронів, яка також завдала шкоди мосту.

Кримський міст є стратегічно важливим об’єктом для Росії, оскільки забезпечує логістичне сполучення з окупованим півостровом. У зв’язку з тим, що він використовується для забезпечення та транспортування загарбницької армії, він залишається потенційною ціллю для українських Сил оборони. Нещодавно новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив готовність передати Україні крилаті ракети Taurus, які можуть бути використані для ураження таких стратегічних цілей, як Кримський міст.

За інформацією журналістів видання "Welt", які посилаються на розмови німецьких військових високопосадовців, Україні може знадобитися 20 таких ракет для того, аби повністю зруйнувати міст. Ракети Taurus мають дальність понад 500 км та здатні вражати укріплені цілі, що робить їх ефективним засобом для знищення важливих військових об’єктів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на тлі дискусій щодо можливого постачання Україні німецьких ракет дальньої дії Taurus, у Росії вже пролунали попередження. Офіційні представники Кремля пригрозили Берліну наслідками у разі ударів українських сил по цілях на території РФ за допомогою цих ракет.