Кримський міст зараз не треба знищувати: Дикий пояснив задум України (відео)

Росіяни мають проблеми з кількістю ППО

Міст через Керченську протоку зараз перетворився на "Чорнобаївку для російської ППО". Тому знищувати сам міст для України не вигідно, оскільки окупанти продовжують туди тягнути свої дорогоцінні системи С-300, С-400 і невдовзі можуть прибути С-500.

Про це розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий у розмові із "Телеграфом". За його словами, зараз головна сила Росії стала її основною слабкістю.

Дикий зазначив, що коли величезні російські порожні території стають ціллю наземного наступу, то армія, що захищається, може нескінченно відходити вглиб і розтягувати сили противника. Однак коли цю ж територію треба прикрити засобами ППО, то ця перевага перетворюється на недолік.

Він зазначив, що росіяни не мають достатньої кількості коштів ППО, щоб прикрити всі свої військові об’єкти, оскільки вони розкидані на великій відстані та їх багато. Тому прикрити від атак з повітря росіяни повноцінно можуть лише Москву, Крим та лінію фронту.

Дикий додав, що через це Україна досі не знищила Кримський міст.

"Нам це не потрібно, ми його використовуємо як приманку. Ми біля нього знищуємо їхню дорогоцінну ППО. І ми точно знаємо, що ось сюди вони точно її знову привезуть", — зазначив він.

За його словами, у цьому місці вже було неодноразово знищено С-300, вперше в історії було знищено С-400, а тепер росіяни анонсували перекидання туди С-500. Дикий наголосив, що через це загарбникам довелося перекидати останню батарею С-300 з Курильських островів, що залишило весь Далекий Схід без прикриття. Крім того, для захисту Москви було перекинуто комплекси, які раніше захищали ядерні об’єкти на Новій Землі.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ повідомили, що Україна змінила стратегію щодо Росії і тепер активно застосовує далекобійні БПЛА. Наголошувалося, що це навіть може переламати перебіг війни.