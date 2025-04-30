Боятся "камней с неба"? Перед майскими праздниками в оккупированном Крыму началась истерика (видео)

Россияне, вероятно, боятся украинских атак

Оккупационные власти Крыма призвали жителей полуострова и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост во время майских праздников, ссылаясь на соображения безопасности.

Видео с записью подобных призывов публикуют местные жители. У них граждан просят с пониманием отнестись к ситуации и при необходимости скорректировать свои маршруты.

В прошлом взрывы на незаконно построенном инфраструктурном объекте, который соединяет оккупированный Крым с российской сушей, не были связаны с майскими праздниками. 8 октября 2022 года на мосту взорвался грузовик, что повлекло за собой обвал двух пролетов моста и повреждение железнодорожной части. 17 июля 2023 года произошла атака морских дронов, которая также нанесла ущерб мосту.

Крымский мост является стратегически важным объектом для России, поскольку обеспечивает логистическое соединение с оккупированным полуостровом. В связи с тем, что он используется для обеспечения и транспортировки захватнической армии, он остается потенциальной целью для украинских сил обороны. Недавно новый канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность передать Украине крылатые ракеты Taurus, которые могут использоваться для поражения таких стратегических целей, как Крымский мост.

По информации журналистов издания "Welt", которые ссылаются на разговоры немецких военных высокопоставленных чиновников, Украине может понадобиться 20 таких ракет для того, чтобы полностью разрушить мост. Ракеты Taurus имеют дальность более 500 км и способны поражать укрепленные цели, что делает их эффективным средством уничтожения важных военных объектов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на фоне дискуссий о возможной поставке Украине немецких ракет дальнего действия Taurus, в России уже прозвучали предупреждения. Официальные представители Кремля пригрозили Берлину последствиями в случае ударов украинских сил по целям на территории РФ с помощью этих ракет.