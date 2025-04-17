У Лаврова погрожують Німеччині через ракети Taurus для України

У Росії ставлять умову Німеччини

На тлі розмов про можливу передачу Україні німецьких далекобійних ракет Taurus, у Росії вже зробили заяви. Там пригрозили Німеччині, якщо українські військові будуть бити цими ракетами по об'єктах у РФ.

Таку заяву зробила офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова під час брифінгу 17 квітня. За її словами, РФ вважатиме в такому разі, що Німеччина бере "пряму участь" у бойових діях.

"Оскільки без безпосередньої допомоги військовослужбовців Бундесверу бойова стрілянина цими крилатими ракетами неможлива, удар ними по будь-яких російських об'єктах, критично важливій транспортній інфраструктурі, як мета, як ви помітили, Мерц впевнено означав Кримський міст… все це розцінюватиметься як пряма участь ФРН у бойових діях на боці України з усіма наслідками для Німеччини", — заявила Захарова.

До цього майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив готовність надати Україні далекобійні ракети Taurus. Він називає згоду Британії та Франції єдиною умовою постачання ракет.

Мерц не тільки дав зрозуміти, що настав час постачати ракети Taurus українцям, але також і припустив, що їх можна використовувати для ударів з таких цілей, як Керченський міст.

При цьому Олаф Шольц, який був канцлером Німеччини, раніше відмовлявся передавати Україні ракети. Він заявляв, що нібито боїться "ескалації" та втягування Німеччини у війну проти Росії. Мерц, на відміну Шольца, дотримується іншої позиції.

Вже відомо, що Великобританія готова підтримати рішення Німеччини щодо відправки Україні далекобійних ракет Taurus. А позиція Франції поки що невідома.

Що відомо про ракети Taurus

Taurus – це далекобійна керована крилата ракета, призначена для атак на повітряні та наземні цілі на великі відстані. Форма її бойової частини розроблена таким чином, щоб мати здатність пробивати бетон і важкі породи ґрунту. Ракети виготовляються компанією Taurus Systems GmbH, спільним підприємством двох компаній – LFK (зараз MBDA Deutschland GmbH) та Saab Bofors Dynamics AB….

Характеристики:

Вага – 1360 кг;

Довжина – 5,1 м;

Діаметр – 1,08 м;

Дальність польоту – 500 км;

Висота польоту – 30–70 м;

Швидкість польоту – 0,6-0,95м.

Taurus. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні 2024 року у Шольца офіційно вносили до передвиборчої програми заборону на Taurus для України.