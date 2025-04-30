Ціни на шашлик на травневі у Києві кусаються: баранина коштуватиме десь як крило літака

Ціни кусаються

Шашлик на травневі свята — одна з традиційних страв в Україні. Проте не всі мають дачу чи село і можливість приготувати цей шашлик (а деколи і погода не дозволяє), тому багато хто буде замовляти на доставку.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, у скільки обійдеться киянам та гостям міста ця м'ясна страва з доставою. Ми проаналізували різні пропозиції від популярних закладів міста, що спеціалізуються на приготуванні шашлику та інших страв на мангалі.

У мережі "Шашликіян" шашлик з баранини коштує 246 грн за 100 грамів, а курячий значно дешевший – 78 грн. Свинина у цьому закладі стартує від 109 грн за 100 грамів.

Інший популярний заклад "Шашлик Київ" пропонує шашлик зі свинини за 85 грн, а телятину – за 90 грн за 100 грамів.

"Кавказький дім" встановив ціни на свинину в 140 грн, а телятину в 170 грн за 100 грамів.

Заклад "Люля кебаб от Гаріка" пропонує шашлик з курячого філе за 80 грн, а також шашлик-сети вартістю від 2600 до 15000 грн, залежно від кількості м'яса, ваги страви та кількості людей.

У "Мангал меню" шашлик зі свинини коштує 110 грн, з телятини – 225 грн, а з баранини – 190 грн за 100 грамів.

Як бачимо, ціни на шашлик у Києві суттєво різняться залежно від закладу та виду м'яса. Найдешевшими є страви з курячого філе, найдорожчими – з баранини та телятини.

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