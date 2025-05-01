Названа дата, когда Биг-Тейсти исчезнет в McDonald’s: еще успеете запомнить вкус

Сеть ресторанов хочет становиться лучше

Биг-Тейсти больше не будут продавать в Макдональдсе. Сеть ресторанов официально объявила об исключении его из своего ассортимента. Купить бургер можно будет до 5 мая.

Об этом "Телеграфу" сообщили в McDonald’s. Там уточнили, что после указанной даты блюдо уберут окончательно.

Поэтому кого огорчила новость, могут еще порадоваться и насладиться блюдом. А уж позже возможно появится нечто другое, которое понравится не хуже Биг Тейсти.

Кроме того, в комментариях пользователи спрашивали, почему убирают популярный бургер. В компании ответили, что они постоянно меняют меню, чтобы становиться лучше.

Напомним, что в марте МакДональдз вернул в заведения завтраки. Но помешают воздушные тревоги и связанные с ними операционные сложности. Также завтраки не будут доступны в ресторанах, расположенных на фудкортах, из-за особенностей их графика работы, что затрудняет своевременную подготовку к запуску завтраков.

Ранее "Телеграф" писал, что Макдональдс в Украине запустил новую акцию, где можно приобрести эксклюзивные фигурки из игры Майнкрафт (Minecraft). Два дня украинцы штурмовали рестораны по всей стране, а затем акцию закрыли.