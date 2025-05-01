У прифронтовій області тривоги будуть звучати інакше: що зміниться

Наразі це працюватиме у тестовому режимі

У Дніпропетровській області з 1 травня змінено систему подання сигналу про повітряну тривогу. Регіон переходить на зональне оповіщення

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, ці зміни мають позитивно вплинути на освітній процес та роботу держустанов, бізнесу.

"Це означає, що коли небезпека є лише для певного району, там і оголошуватимуть тривогу. Для решти ж області буде "зелений"", — пояснює Лисак.

Тобто фактично в кожному районі області тривога оголошуватиметься окремо. Таким чином діти менше перебуватимуть в укриттях, якщо загрози для їх населеного пункту немає, а також покращиться графік роботи держустанов.

"Зараз такий локальний підхід будемо відпрацьовувати на практиці. Тож поки що все у тестовому режимі. Наголошую, що у будь-якому разі на повідомлення про загрозу необхідно реагувати. Це рятує життя", — резюмував голова ОВА.

Дніпропетровська область на карті

Зауважимо, що за 2024 рік у Дніпропетровські області сирена лунала 2 036 разів. При цьому середня тривалість тривоги становила 1 годину, а найдовша тривога тривала 11 годин. Для порівняння у 2022 році кількість тривог становила 1 190.

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