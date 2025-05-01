В прифронтовой области тревоги будут звучать иначе: что изменится

Сейчас это будет работать в тестовом режиме

В Днепропетровской области с 1 мая изменена система подачи сигнала о воздушной тревоге. Регион переходит на зональное оповещение.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, эти изменения положительно повлияют на образовательный процесс и работу госучреждений, бизнеса.

"Это означает, что если опасность только для определенного района, там и будут объявлять тревогу. Для остальной же области будет "зеленый"", — объясняет Лысак.

То есть фактически в каждом районе области тревога будет объявляться отдельно. Таким образом, дети меньше будут находиться в укрытиях, если угрозы для их населенного пункта нет, а также улучшится график работы госучреждений.

"Сейчас такой локальный подход будем отрабатывать на практике. Поэтому пока все в тестовом режиме. Отмечаю, что в любом случае на сообщения об угрозе необходимо реагировать. Это спасает жизнь", — резюмировал председатель ОВА.

Днепропетровская область на карте

Заметим, что за 2024 год в Днепропетровской области сирена звучала 2 036 раз. При этом средняя продолжительность тревоги составляла 1 час, а самая продолжительная тревога длилась 11 часов. Для сравнения в 2022 году количество тревог составило 1 190.

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