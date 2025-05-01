Гетманцев особисто спілкується з моделями OnlyFans. Цих п'ятьох дівчат він точно знає (фото)

Говорять про сплату податків також

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев запевнив, що особисто знає кількох моделей OnlyFans і спілкується з ними. Обговорюють і тему сплати податків також.

Про це Гетманцев повідомив в етері телемарафону. Він розповідав, що підтримує легалізацію в Україні діяльності зі створення контенту для дорослих та сплати з цього податків.

"Я дуже вдячний тим моделям, які сплатили податки. Я знаю багато особисто, ми спілкуємось і на цю тему також", — сказав Гетманцев.

Він наголосив, що як деякі його колеги виступає за декриміналізацію такої діяльності, адже завдяки їй Україна може отримувати чималі надходження в бюджет зі сплати податків. До прикладу, за період 2020-2023 рік в Україні моделі сплатили 111 мільйонів доларів США (≈ 4,2 млрд грн) податків. Загалом було зареєстровано понад 5 тисяч надходжень від такого типу діяльності.

П'ять відомих моделей OnlyFans України

Дар'я Астаф'єва — відома українська співачка та модель, яка неодноразово була на обкладинці Playboy. Вона має свою сторінку на OnlyFans, де продовжує підтримувати імідж "hot-жінки". За словами самої Астаф'євої, для неї це більше про мистецтво, ніж про відверту еротику.

Міла Кузнєцова — блогерка і власниця найбільшого бюста в Україні. Вона запевняє, що не публікує відверті голі фото, але все ж вони мають еротичну нотку. Втім підписка на місяць коштує 30 доларів. Однак моделі самі визначають вартість контенту і навіть спілкування.

Міла Кузнєцова

Олександра Кучеренко — переможниця конкурсу "Міс Україна-2016" та ексдружина відомого телеведучого Дмитра Комарова. На своїй сторінці вона публікує контент, пов’язаний із фітнесом та подорожами, але є чимало "гарячих" знімків. Сама українка запевняє, що OnlyFans для неї про творчість, а не заробіток на еротичних фото.

Олександра Кучеренко

Аліна Муронець — блогерка та модель. За її словами, у свій найгірший місяць, не докладаючи зусиль, жінка заробляє на платформі мінімум 1500-2000$. При цьому вона справно сплачує податки, зокрема з початку 2023 року сплатила 944,1 тисячі доларів. Аліна каже, що не публікує фото, які заборонені законом.

Аліна Муронець

Аліна Шаманська — українська блогерка, телеведуча та акторка. Вона запевняє, що її контент не дуже відвертий, а більше гламурний та естетичний. Втім свої заробітки на платформі не озвучує.

Аліна Шаманська

Раніше "Телеграф" розповідав, коли українці почнуть платити податки з продажу на OLX, Prom та Rozetka.