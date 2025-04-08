З переказів на картку потрібно платити два податки: які і чому
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Доходи фізичних осіб підлягають декларуванню та оподаткуванню
Українці мають сплачувати податки з переказів на картку, навіть якщо це 1 гривня. Стосується це коштів, окрім стипендії, пенсії, зарплати чи виплат, які вважаються доходом.
А дохід — це надходження, які збільшують фінансову спроможність особи, незалежно від того, чи було воно одноразовим, чи регулярним.За Податковим Кодексом доходи фізичних осіб (не плутайте з фізичними особами підприємцями — ФОП) мають декларуватись та оподатковуватись двома видами податків.
Більш детально на найпоширеніші питання з цієї теми відповіли у матеріалі: З переказів на картку потрібно платити податки: чому і кого це стосується, відповіді на головні питання
Йдеться про ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) та військовий збір. Яка ж сума цих податків сплачується:
- ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) — 18%
- Військовий збір — 5 %.
Проте, якщо податок сплачується з доходів за 2024 рік, то військовий збір становить 1,5 %. Річ у тім, що лише у грудні 2024 році набув чинності закон про збільшення військового збору для фізичних осіб до 5%.
Раніше "Телеграф" писав, що Міністерство економіки України опублікувало новий перелік автомобілів, які підлягатимуть транспортному податку в 2025 році. Цьогоріч список скоротився майже на 120 моделей порівняно з 2024 роком.