З переказів на картку потрібно платити два податки: які і чому

Доходи фізичних осіб підлягають декларуванню та оподаткуванню

Українці мають сплачувати податки з переказів на картку, навіть якщо це 1 гривня. Стосується це коштів, окрім стипендії, пенсії, зарплати чи виплат, які вважаються доходом.

А дохід — це надходження, які збільшують фінансову спроможність особи, незалежно від того, чи було воно одноразовим, чи регулярним.За Податковим Кодексом доходи фізичних осіб (не плутайте з фізичними особами підприємцями — ФОП) мають декларуватись та оподатковуватись двома видами податків.

Більш детально на найпоширеніші питання з цієї теми відповіли у матеріалі: З переказів на картку потрібно платити податки: чому і кого це стосується, відповіді на головні питання

Йдеться про ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) та військовий збір. Яка ж сума цих податків сплачується:

ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) — 18%

Військовий збір — 5 %.

Проте, якщо податок сплачується з доходів за 2024 рік, то військовий збір становить 1,5 %. Річ у тім, що лише у грудні 2024 році набув чинності закон про збільшення військового збору для фізичних осіб до 5%.

Раніше "Телеграф" писав, що Міністерство економіки України опублікувало новий перелік автомобілів, які підлягатимуть транспортному податку в 2025 році. Цьогоріч список скоротився майже на 120 моделей порівняно з 2024 роком.