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З переказів на картку потрібно платити два податки: які і чому

Автор
Юлія Крутякова
Дата публікації
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Податки складають відсоток від суми доходів Новина оновлена 08 квітня 2025, 22:10
Податки складають відсоток від суми доходів. Фото Колаж "Телеграфу"

Доходи фізичних осіб підлягають декларуванню та оподаткуванню

Українці мають сплачувати податки з переказів на картку, навіть якщо це 1 гривня. Стосується це коштів, окрім стипендії, пенсії, зарплати чи виплат, які вважаються доходом.

А дохід — це надходження, які збільшують фінансову спроможність особи, незалежно від того, чи було воно одноразовим, чи регулярним.За Податковим Кодексом доходи фізичних осіб (не плутайте з фізичними особами підприємцями — ФОП) мають декларуватись та оподатковуватись двома видами податків.

Більш детально на найпоширеніші питання з цієї теми відповіли у матеріалі: З переказів на картку потрібно платити податки: чому і кого це стосується, відповіді на головні питання

Йдеться про ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) та військовий збір. Яка ж сума цих податків сплачується:

  • ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) — 18%
  • Військовий збір — 5 %.

Проте, якщо податок сплачується з доходів за 2024 рік, то військовий збір становить 1,5 %. Річ у тім, що лише у грудні 2024 році набув чинності закон про збільшення військового збору для фізичних осіб до 5%.

Раніше "Телеграф" писав, що Міністерство економіки України опублікувало новий перелік автомобілів, які підлягатимуть транспортному податку в 2025 році. Цьогоріч список скоротився майже на 120 моделей порівняно з 2024 роком.

Теги:
#Податок #Переказ коштів #Військовий збір #ПДФО