Коли українці почнуть платити податки з продажів на OLX, Prom та Rozetka: деталі нового законопроєкту

Податок становитиме 5% та ще 5% військового збору

На українців, які здійснюють продажі або надають послуги через платформи OLX, Prom та Rozetka, таки можуть чекати податки. Річ у тім, що Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи". Проте почне діяти цей законопроєкт лише після набуття ним чинності.

Про рішення Кабміну повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram. Текст же законопроєкта оприлюднив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

У нього зазначається, що оператори цифрових платформ будуть визначені податковими агентами та автоматично стягуватимуть податки з громадян, які отримують доходи від продажу товарів або надання послуг з їхнім використанням. Для них податок становитиме 5%, також стягуватиметься 5% військового збору.

Зазначається, що відповідна вимога стосується операторів цифрових платформ, зареєстрованих як в Україні, так і за її межами, якщо доходи з їх використанням отримують резиденти України.

Водночас, йдеться не тільки про продаж товарів, адже нова вимога стосуватиметься будь-яких з видів діяльності, які здійснюється продавцем через платформу за винагороду. До прикладу:

надання в оренду нерухомого майна , у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування; особисті послуги ;

; надання в оренду транспортних засобів.

Законопроєкт пропонує визначати активними для цілей оподаткування продавців, які здійснили хоча б одну операцію протягом звітного періоду, за яку йому було виплачено або нараховано винагороду.

Зазначається, що фізичні особи – продавці мають відкрити окремий рахунок у банку для отримання виплат від цифрових платформ, якщо вони протягом року здійснили більше трьох продажів товарів через платформу, або продали товари чи послуги на суму понад 2 000 євро.

Коли почнуть стягувати ці податки

Проте важливо наголосити, що ухвалення Кабміном законопроєкту ще не означає його прийняття, адже далі документ направляється до Верховної Ради. Там його мають зареєструвати, розглянути у профільному комітети та передати на голосування у сесійній залі ВР. І тільки, якщо Рада ухвалить закон, його направляють на підпис президенту.

Після того, як Володимир Зеленський підпише закон, він набуває чинності або з дня, зазначеного в ньому, або через 10 днів після офіційного опублікування, якщо інше не передбачено.

Під час розгляду у Верховній Раді законопроєкт можуть допрацьовувати та вносити у нього поправки.

Раніше "Телеграф" писав, що Ув країні не зростуть ціни на вживані авто, попри набуття чинності оновленого Податкового кодексу. У 2025 році не буде ніяких змін в оподаткуванні б/у транспорту.