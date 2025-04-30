З продажу вживаних речей українцям доведеться платити податки: як це буде працювати

Податки утримуватиме торговий майданчик

В Україні можуть запровадити податок на продаж товарів через спеціальні торгові майданчики. При цьому в поточних версіях законопроєктів немає винятку для товарів, які були у використанні.

Про це розповіла нардеп, член комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна ("ЄС") в ефірі "Київ 24". За її словами, зараз йдеться про введення 5% на доходи фізосіб і ще 5% військового збору, якщо йдеться про не більше трьох продажів на суму менше ніж 2000 євро.

"Якщо ви домовилися продати якусь річ за 100 гривень, то отримаєте ви на картку 90 гривень. 10% оператор платформи утримає як податок", — сказала вона.

При цьому Южаніна наголосила, що питань не виникне, якщо оператор зареєстрований в Україні. Якщо ж оператор не є резидентом України, йому доведеться відкривати тут своє представництво, щоб вести діяльність.

Нардеп не може сказати, чи це вплине на ціни для покупців, оскільки далеко не на весь товар можна підняти ціну, щоб його покупка була вигідною. При цьому вона підкреслила, що в поточних версіях законопроєкту немає норми про те, що продаж вживаних товарів буде звільнено від податків.

Як повідомлялося раніше, у Держподатковій раніше розповіли "Телеграфу" про те, що податківці поділяють продаж особистих речей та ведення бізнесу через маркетплейси. Однак там зізнаються, що справді їх моніторять.