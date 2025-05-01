Гетманцев лично общается с моделями OnlyFans. Этих пятерых девушек он точно знает (фото)

Говорят об уплате налогов также

Глава налогового комитета Рады Данил Гетманцев заверил, что лично знает нескольких моделей OnlyFans и общается с ними. Обсуждают и тему уплаты налогов тоже.

Об этом Гетманцев сообщил в эфире телемарафона. Он рассказывал, что поддерживает легализацию в Украине деятельности по созданию контента для взрослых и уплате налогов.

"Я очень благодарен тем моделям, которые уплатили налоги. Я знаю много лично, мы общаемся и на эту тему тоже", — сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что, как и некоторые его коллеги выступает за декриминализацию такой деятельности, ведь благодаря ей Украина может получать немалые поступления в бюджет по уплате налогов. К примеру, за период 2020-2023 годов в Украине модели уплатили 111 миллионов долларов США (≈ 4,2 млрд грн) налогов. В общей сложности было зарегистрировано более 5 тысяч поступлений от такого типа деятельности.

Пять известных моделей OnlyFans Украины

Дарья Астафьева – известная украинская певица и модель, которая неоднократно была на обложке Playboy. Она имеет свою страницу на OnlyFans, где продолжает поддерживать имидж "hot-женщины". По словам самой Астафьевой, для нее это больше об искусстве, чем об откровенной эротике.

Дарья Астафьева

Милая Кузнецова — блогерша и владелица крупнейшего бюста в Украине. Она уверяет, что не публикует откровенные голые фото, но все же в них есть эротическая нотка. Впрочем, подписка в месяц стоит 30 долларов. Однако модели сами определяют стоимость контента и даже общения.

Милая Кузнецова

Александра Кучеренко — победительница конкурса "Мисс Украина-2016" и экс-жена известного телеведущего Дмитрия Комарова. На своей странице она публикует контент, связанный с фитнесом и путешествиями, но есть немало "горячих" снимков. Сама украинка уверяет, что OnlyFans для нее о творчестве, а не о заработке на эротических фото.

Александра Кучеренко

Алина Муронец — блогерша и модель. По ее словам, в свой худший месяц, не прилагая усилий, женщина зарабатывает на платформе минимум 1500-2000$. При этом она исправно платит налоги, в том числе с начала 2023 года уплатила 944,1 тысяч долларов. Алина говорит, что не публикует фото, запрещенные законом.

Алина Муронец

Алина Шаманская — украинская блогерша, телеведущая и актриса. Она уверяет, что ее контент не очень откровенен, а более гламурный и эстетичный. Впрочем, свои заработки на платформе не озвучивает.

Алина Шаманская

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы начнут платить налоги с продаж на OLX, Prom и Rozetka.