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Обоє були у шлюбі, коли познайомились: що відомо про дружину Анатолія Гриценка

Автор
Наталія Дума
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Автор
Анатолій Гриценко та Юлія Мостова у шлюбі вже 22 роки
Анатолій Гриценко та Юлія Мостова у шлюбі вже 22 роки. Фото Колаж Телеграфу

Весілля пара святкувала сім разів

Дружина колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка Юлія Мостова — не тільки обраниця політика, а й одна із найвпливовіших журналісток нашої країни і головна редакторка видання "Дзеркало тижня". Із майбутнім чоловіком вона познайомилася, перебуваючи у шлюбі.

Вона є авторкою понад 100 резонансних публікацій. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Анатолія Гриценка Юлію Мостову.

Що відомо про Юлію Мостову

Майбутня дружина Гриценка народилася 20 липня 1968 року в місті Київ, у родині біологині Валентини Науменко і журналіста Володимира Мостового. Навчалася в університеті імені Тараса Шевченка. Її кар’єра розпочалася з роботи в газетах "Прапор комунізму" та "Київський вісник". Мостова висвітлювала соціальні теми. Згодом Юлія стала працювати в агентстві AFP та газеті "Київські відомості". До видання "Дзеркало тижня" вона приєдналася у 1994 році, а посаду головної редакторки посіла у 2011 році.

Анатолій Гриценко, Юлія Мостова

Дружина Анатолія Гриценка — лауреатка премії "Людина року" в номінації "Найкращий журналіст року" (1996, 1997, 1999) та володарка Золотої медалі української журналістики.

Історія кохання Анатолія Гриценка і Юлії Мостової

Мостова та Гриценко познайомилися у 1997 році. Тоді вони обоє були у шлюбі з іншими людьми — Юлія — у цивільному з Олександром Разумковим, а Анатолій упродовж 25 років був одружений з жінкою, на ім'я Людмила. У 1999 році чоловік Мостової помер і вона виховувала їхнього спільного сина Гліба сама.

Анатолій Гриценко з дружиною та Глібом

Гриценко тоді працював у аналітичній службі Ради національної безпеки і оборони. Між ним та Юлією спочатку були лише робочі стосунки, які пізніше переросли у дружні, а згодом — у романтичні. Цікаво, що коли Анатолій освідчився коханій, вона не відразу погодилася вийти за нього заміж. Лише через рік вона сказала омріяне "так".

Анатолій Гриценко з дружиною Мостовою

Анатолій Гриценко, який був одружений на той момент, пішов із сім'ї, але не знав, чи його почуття до Юлії будуть взаємними. У 2003 році вони одружилися. Весілля вони святкували аж сім разів, з різними колами друзів та родичів, а цю подію хотіли розділити з усіма. Вже за рік у них народилася донька Анна. Обвінчалися вони через 13 років шлюбу.

Анатолій Гриценко вінчання з Юлією Мостовою

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про доньку Валерія Залужного. Вона вчиться на медика і не показує свого життя

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#Анатолій Гриценко #Дружина #Юлія Мостова