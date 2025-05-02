Обоє були у шлюбі, коли познайомились: що відомо про дружину Анатолія Гриценка

Весілля пара святкувала сім разів

Дружина колишнього міністра оборони Анатолія Гриценка Юлія Мостова — не тільки обраниця політика, а й одна із найвпливовіших журналісток нашої країни і головна редакторка видання "Дзеркало тижня". Із майбутнім чоловіком вона познайомилася, перебуваючи у шлюбі.

Вона є авторкою понад 100 резонансних публікацій. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Анатолія Гриценка Юлію Мостову.

Що відомо про Юлію Мостову

Майбутня дружина Гриценка народилася 20 липня 1968 року в місті Київ, у родині біологині Валентини Науменко і журналіста Володимира Мостового. Навчалася в університеті імені Тараса Шевченка. Її кар’єра розпочалася з роботи в газетах "Прапор комунізму" та "Київський вісник". Мостова висвітлювала соціальні теми. Згодом Юлія стала працювати в агентстві AFP та газеті "Київські відомості". До видання "Дзеркало тижня" вона приєдналася у 1994 році, а посаду головної редакторки посіла у 2011 році.

Дружина Анатолія Гриценка — лауреатка премії "Людина року" в номінації "Найкращий журналіст року" (1996, 1997, 1999) та володарка Золотої медалі української журналістики.

Історія кохання Анатолія Гриценка і Юлії Мостової

Мостова та Гриценко познайомилися у 1997 році. Тоді вони обоє були у шлюбі з іншими людьми — Юлія — у цивільному з Олександром Разумковим, а Анатолій упродовж 25 років був одружений з жінкою, на ім'я Людмила. У 1999 році чоловік Мостової помер і вона виховувала їхнього спільного сина Гліба сама.

Анатолій Гриценко з дружиною та Глібом

Гриценко тоді працював у аналітичній службі Ради національної безпеки і оборони. Між ним та Юлією спочатку були лише робочі стосунки, які пізніше переросли у дружні, а згодом — у романтичні. Цікаво, що коли Анатолій освідчився коханій, вона не відразу погодилася вийти за нього заміж. Лише через рік вона сказала омріяне "так".

Анатолій Гриценко, який був одружений на той момент, пішов із сім'ї, але не знав, чи його почуття до Юлії будуть взаємними. У 2003 році вони одружилися. Весілля вони святкували аж сім разів, з різними колами друзів та родичів, а цю подію хотіли розділити з усіма. Вже за рік у них народилася донька Анна. Обвінчалися вони через 13 років шлюбу.

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