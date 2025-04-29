Зірка російських фільмів на європейських скандалів: що відомо про дружину зрадника Мураєва

Жінка стала фігуранткою гучного скандалу у Відні, Австрія

Дружина Євгена Мураєва могла стати відомою акторкою в Україні, але обрала інший шлях — знімання у російських фільмах, мовчання про війну і втечу до Відня разом зі своїм проросійським чоловіком. Політик був у шлюбі двічі — від кожної своєї обраниці він має дитину.

Обраниця зрадника України відзначилася не лише своєю громадянською позицією, а точніше, її відсутністю, а й неправильним паркуванням машини у Відні. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про дружину Євгена Мураєва Катерину.

Що відомо про Катерину Мураєву

Її творчий шлях розпочався з Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, де навчалася під керівництвом Богдана Бенюка. Після завершення навчання Катерина стала працювати акторкою в Київському академічному театрі драми та комедії. Паралельно вона вже підпрацьовувала у російських проєктах.

Попри політичну діяльність чоловіка та агресію Росії проти України, Катерина брала участь у російськиї телепроєктах. Зокрема, вона знялася у фільмах "Новорічний переполох", який вийшов у 2017 році, і "Дякую діду за перемогу", який вийшов у 2019 році. Останній, до речі, частково профінансувало Міністерство культури Росії, а знімання проходили на терторії самопроголошеної Абхазії.

Інцидент у Відні

У вересні 2022 року у Відні спалахнув скандал, головною фігуранткою якого стала Катерина Мураєва. Вона припаркувала своє авто Toyota Camry на київських номерах неправильно — біля крамниць. Це спричинило затор на вулиці. Поліція виписала водійці штраф, але вона довго не приходила на місце паркування. Пізніше поліціянти викликали патруль, який супроводив Катерину до відділку для з’ясування обставин.

Де зараз Катерина Мураєва

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Катерина разом із чоловіком переїхала до Відня, Австрія. Однак за деякими даними, Мураєв зараз мешкає у Пекіні, Китай. Ймовірно, із ним перебуває його дружина Катерина. Свої соцмережі вона перестала вести після початку великої війни, хоча раніше була активною їх користувачкою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про кохану Василя Вірастюка. Їхні стосунки почалися, коли він був у шлюбі.