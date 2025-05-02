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Оба были в браке, когда познакомились: что известно о жене Анатолия Гриценко

Автор
Наталья Дума
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Анатолий Гриценко и Юлия Мостова в браке уже 22 года
Анатолий Гриценко и Юлия Мостова в браке уже 22 года. Фото Колаж Телеграфу

Свадьбу пара праздновала семь раз

Жена бывшего министра обороны Анатолия Гриценко Юлия Мостовая — не только избранница политика, но и одна из самых влиятельных журналисток нашей страны и главная редактор издания "Зеркало недели". С будущим мужем она познакомилась, состоя в браке.

Она является автором более 100 резонансных публикаций. "Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Анатолия Гриценко Юлии Мостовой.

Что известно о Юлии Мостовой

Будущая жена Гриценко родилась 20 июля 1968 года в городе Киев, в семье биолога Валентины Науменко и журналиста Владимира Мостового. Училась в университете имени Тараса Шевченко. Ее карьера началась с работы в газетах "Знамя коммунизма" и "Киевский вестник". Мостовая освещала социальные темы. Впоследствии Юлия стала работать в агентстве AFP и газете "Киевские ведомости". К изданию "Зеркало недели" она присоединилась в 1994 году, а должность главной редактора заняла в 2011 году.

Анатолий Гриценко, Юлия Мостовая

Жена Анатолия Гриценко — лауреат премии "Человек года" в номинации "Лучший журналист года" (1996, 1997, 1999) и обладательница Золотой медали украинской журналистики.

История любви Анатолия Гриценко и Юлии Мостовой

Мостовая и Гриценко познакомились в 1997 году. Тогда они оба были в браке с другими людьми — Юлия — в гражданском с Александром Разумковым, а Анатолий на протяжении 25 лет был женат на женщине, по имени Людмила. В 1999 году муж Мостовой умер, и она воспитывала их общего сына Глеба сама.

Анатолий Гриценко с женой и Глебом

Гриценко работал в аналитической службе Совета национальной безопасности и обороны. Между ним и Юлией сначала были только рабочие отношения, позже переросшие в дружеские, а впоследствии — в романтические. Интересно, что когда Анатолий сделал предложение любимой, она не сразу согласилась выйти за него замуж. Лишь через год она сказала желанное "да".

Анатолий Гриценко с женой Мостовой

Анатолий Гриценко, который был женат на тот момент, ушел из семьи, но не знал, будут ли его чувства к Юлии взаимными. В 2003 году они поженились. Свадьбу они праздновали семь раз, с разными кругами друзей и родственников, а это событие хотели разделить со всеми. Уже через год у них родилась дочь Анна. Обвенчались они спустя 13 лет брака.

Анатолий Гриценко венчание с Юлией Мостовой

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о дочери Валерия Залужного. Она учится на медика и не показывает свою жизнь

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#Анатолий Гриценко #Жена #Юлия Мостовая