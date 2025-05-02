Оба были в браке, когда познакомились: что известно о жене Анатолия Гриценко

Свадьбу пара праздновала семь раз

Жена бывшего министра обороны Анатолия Гриценко Юлия Мостовая — не только избранница политика, но и одна из самых влиятельных журналисток нашей страны и главная редактор издания "Зеркало недели". С будущим мужем она познакомилась, состоя в браке.

Она является автором более 100 резонансных публикаций. "Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Анатолия Гриценко Юлии Мостовой.

Что известно о Юлии Мостовой

Будущая жена Гриценко родилась 20 июля 1968 года в городе Киев, в семье биолога Валентины Науменко и журналиста Владимира Мостового. Училась в университете имени Тараса Шевченко. Ее карьера началась с работы в газетах "Знамя коммунизма" и "Киевский вестник". Мостовая освещала социальные темы. Впоследствии Юлия стала работать в агентстве AFP и газете "Киевские ведомости". К изданию "Зеркало недели" она присоединилась в 1994 году, а должность главной редактора заняла в 2011 году.

Жена Анатолия Гриценко — лауреат премии "Человек года" в номинации "Лучший журналист года" (1996, 1997, 1999) и обладательница Золотой медали украинской журналистики.

История любви Анатолия Гриценко и Юлии Мостовой

Мостовая и Гриценко познакомились в 1997 году. Тогда они оба были в браке с другими людьми — Юлия — в гражданском с Александром Разумковым, а Анатолий на протяжении 25 лет был женат на женщине, по имени Людмила. В 1999 году муж Мостовой умер, и она воспитывала их общего сына Глеба сама.

Анатолий Гриценко с женой и Глебом

Гриценко работал в аналитической службе Совета национальной безопасности и обороны. Между ним и Юлией сначала были только рабочие отношения, позже переросшие в дружеские, а впоследствии — в романтические. Интересно, что когда Анатолий сделал предложение любимой, она не сразу согласилась выйти за него замуж. Лишь через год она сказала желанное "да".

Анатолий Гриценко, который был женат на тот момент, ушел из семьи, но не знал, будут ли его чувства к Юлии взаимными. В 2003 году они поженились. Свадьбу они праздновали семь раз, с разными кругами друзей и родственников, а это событие хотели разделить со всеми. Уже через год у них родилась дочь Анна. Обвенчались они спустя 13 лет брака.

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