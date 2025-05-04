Влітку будемо без світла? Нардеп підтвердив небезпеку та пояснив причини

Планові ремонти на енергоблоках АЕС можуть призвести до дефіциту електроенергії

Українці влітку можуть відчути на собі певний дефіцит електроенергії. Він можливий насамперед у вечірні години, особливо у спекотну погоду, оскільки на енергоблоках атомних електростанцій проводитимуть планові ремонтні роботи, відповідно, вони не будуть видавати електроенергію в мережу.

Про це сказав член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП, народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі Національного телемарафону. За його словами, все не буде настільки погано, оскільки будуть працювати й сонячні електростанції, але вони виробляють енергію тоді, коли населення споживає її менше. Нардеп додав, що зараз є три кроки уникнення дефіциту електроенергії:

Збільшення граничної ціни для імпортерів електроенергії . Якщо регулятор збільшить граничну ціну вечірніх годин електроенергії, це дасть імпортерам змогу купувати її за кордоном у більших обсягах та постачати населенню, що значно зменшить дефіцит в енергосистемі.

. Якщо регулятор збільшить граничну ціну вечірніх годин електроенергії, це дасть імпортерам змогу купувати її за кордоном у більших обсягах та постачати населенню, що значно зменшить дефіцит в енергосистемі. Залучення до імпорту електроенергії державних компаній . "Енергоатом" та "Укргідроенерго" можуть отримати зобов'язання стати імпортерами електрики ввечері, на правах державних трейдерів. Втім, продавати таку електроенергію населенню доведеться дешевше, зате цей крок допоможе уникнути дефіциту у вечірні години.

. "Енергоатом" та "Укргідроенерго" можуть отримати зобов'язання стати імпортерами електрики ввечері, на правах державних трейдерів. Втім, продавати таку електроенергію населенню доведеться дешевше, зате цей крок допоможе уникнути дефіциту у вечірні години. Українці можуть самостійно потурбуватися про себе та встановити сонячні панелі та накопичувачі. Існує державна програма, яка дозволяє отримати фінансування на встановлення сонячних електростанцій та акумуляторів. Вони можуть генерувати та накопичувати електроенергію вдень та споживати ввечері.

Зазначимо, що раніше вже повідомлялося, що Україна може повернутися до графіків відключення світла. Українцям варто бути готовими до можливих перебоїв з електропостачанням у літній період. Це пов'язано не тільки з ремонтними роботами, але й з подальшим ризиком російських атак на енергосистему України.

Додамо, що у 2025 році "Укргідроенерго" проводитиме капітальний ремонт і реконструкції обладнання гідроелектростанцій згідно з графіком, затвердженим наказом Міністерства енергетики України. Мова йде про відновлення після ракетних атак та планові ремонти обладнання гідроелектростанцій.