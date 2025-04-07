Чи призведуть ремонти ГЕС до відключень світла, - відповідь "Укргідроенерго"

Вони швидко компенсують дефіцит, якщо зменшується генерація енергії іншими потужностями

У 2025 році "Укргідроенерго" проводитиме капітальний ремонт і реконструкції обладнання гідроелектростанцій згідно з графіком, затвердженим наказом Міністерства енергетики України. Бюджетні кошти для цього не залучатимуться.

Такі дані надали на запит "Телеграфа" у ПрАТ "Укргідроенерго". Там пояснили, що відновлення після ракетних атак і ремонти обладнання гідроелектростанцій ПрАТ "Укргідроенерго" виконує виключно за власні кошти Товариства або залучає кредитні кошти міжнародних фінансових організацій.

Щодо того, чи призведуть ремонти гідроелектростанцій до дефіциту електроенергії та необхідності запроваджувати графіки відключень, там нагадали, що це питання перебуває у компетенції НЕК "Укренерго". Саме воно контролює забезпечення балансу виробництва і споживання електричної енергії, зокрема й для забезпечення потреб споживачів.

В "Укргідроенерго" пояснили, що вироблена на гідроелектростанціях електроенергія надходить в Об’єднану енергосистему України. Ключове завдання ГЕС (гідроелектростанцій) і ГАЕС (гідроакумулювальних електростанцій) — забезпечення енергосистеми України балансуючими і аварійними потужностями.

"Якщо раптово зростає попит або зменшується вироблення електроенергії іншими генераціями (наприклад, через зниження потужності АЕС або ВДЕ), ГЕС швидко компенсують цей дефіцит. Таким чином, ГЕС діють як "рятівне коло" для енергосистеми", — зазначив головний інженер Вадим Рассовський.

Як повідомляв "Телеграф", 7 квітня в Україні спостерігається значний енергодефіцит в системі, який може викликати повернення графіків відключення. Українців просять економно використовувати електроенергію у період з 8:00 до 21:00.