Летом будем без света? Нардеп подтвердил опасность и объяснил причины

Плановые ремонты на энергоблоках АЭС могут привести к дефициту электроэнергии

Украинцы летом могут испытать определенный дефицит электроэнергии. Он возможен, прежде всего, в вечерние часы, особенно в жаркую погоду, поскольку на энергоблоках атомных электростанций будут проводить плановые ремонтные работы, соответственно, они не будут выдавать электроэнергию в сеть.

Об этом сказал член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ, народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Национального телемарафона. По его словам, все не будет так плохо, поскольку будут работать и солнечные электростанции, но они производят энергию тогда, когда население потребляет ее меньше. Нардеп добавил, что сейчас есть три шага, как избежать дефицита электроэнергии:

Увеличение предельной цены для импортеров электроэнергии . Если регулятор увеличит предельную цену вечерних часов электроэнергии, это позволит импортерам покупать ее за границей в больших объемах и поставлять населению, что значительно снизит дефицит в энергосистеме.

. Если регулятор увеличит предельную цену вечерних часов электроэнергии, это позволит импортерам покупать ее за границей в больших объемах и поставлять населению, что значительно снизит дефицит в энергосистеме. Привлечение к импорту электроэнергии государственных компаний . "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" могут получить обязательство стать импортерами электричества вечером на правах государственных трейдеров. Впрочем, продавать такую электроэнергию населению придется подешевле, зато этот шаг поможет избежать дефицита в вечерние часы.

. "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" могут получить обязательство стать импортерами электричества вечером на правах государственных трейдеров. Впрочем, продавать такую электроэнергию населению придется подешевле, зато этот шаг поможет избежать дефицита в вечерние часы. Украинцы могут самостоятельно позаботиться о себе и установить солнечные панели и накопители. Существует государственная программа, позволяющая получить финансирование на установку солнечных электростанций и аккумуляторов. Они могут генерировать и накапливать электроэнергию днем и потреблять вечером.

Ранее уже сообщалось, что Украина может вернуться к графикам отключения света. Украинцам следует быть готовыми к возможным перебоям с электроснабжением в летний период. Это связано не только с ремонтными работами, но и дальнейшим риском российских атак на энергосистему Украины.

Добавим, что в 2025 году "Укргидроэнерго" будет проводить капитальный ремонт и реконструкцию оборудования гидроэлектростанций согласно графику, утвержденному приказом Министерства энергетики Украины. Речь идет о восстановлении после ракетных атак и плановых ремонтах оборудования гидроэлектростанций.