Похолодає 5 травня, але не скрізь: у яких регіонах діставати теплий одяг (мапа)

У деяких областях поки що затримається літня спека

Початок робочого тижня в Україні ознаменується стартом похолодання та короткочасними грозовими дощами. Також очікується поривчастий вітер.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру. Водночас висока температура збережеться на півдні та сході країни.

У понеділок, 5 травня, холодніші повітряні маси увійдуть до України із заходу. Тому в західних регіонах спека зміниться помірним теплом — максимальна температура з сьогоднішніх +25 впаде до +15 градусів. У центральних та північних областях ртутні стовпчики не зможуть подолати бар’єр у +20. На півдні та сході повітря прогріється до +22… +25 градусів – туди відчутне похолодання дістанеться аж 7 числа.

Гідрометцентр прогнозує короткочасні дощі на всій території України, крім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Тим часом синоптик Наталка Діденко попереджає, що дощі з грозами пройдуть у західній та північній частині країни, а також у Вінницькій та Черкаській областях. За її словами, на решті території опадів чекати не варто.

"Вітер південно-західного напрямку все ще очікується поривчастим, часом до 15-20 метрів за секунду", — написала вона.

Раніше "Телеграф" розповів, на яку погоду українцям варто очікувати влітку 2025 року після пекельного літа 2024-го. За словами метеорологів, Україна нагрівається швидше за решту світу.