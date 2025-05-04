Похолодает 5 мая, но не везде: в каких регионах доставать теплую одежду (карта)

В некоторых областях пока задержится летняя жара

Начало рабочей недели в Украине ознаменуется стартом похолодания и кратковременными грозовыми дождями. Также ожидается порывистый ветер.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра. В то же время высокая температура сохранится на юге и востоке страны.

В понедельник, 5 мая, более холодные воздушные массы войдут в Украину с запада. Поэтому в западных регионах жара сменится умеренным теплом – максимальная температура с сегодняшних +25 обрушится до +15 градусов. В центральных и северных областях ртутные столбики не смогут преодолеть барьер в +20. На юге и востоке воздух прогреется до +22… +25 градусов – туда ощутимое похолодание доберется аж 7 числа.

Гидрометцентр прогнозирует кратковременные дожди по всей территории Украины, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Между тем синоптик Наталка Диденко предупреждает, что дожди с грозами пройдут в западной и северной части страны, а также в Винницкой и Черкасской областях. По ее словам, на остальной территории осадков ждать не стоит.

"Ветер юго-западного направления все еще ожидается порывистым, временами до 15-20 метров в секунду", – написала она.

Ранее "Телеграф" рассказал, какой погоды украинцам стоит ожидать летом 2025 года после адского лета 2024-го. По словам метеорологов, Украина нагревается быстрее остального мира.