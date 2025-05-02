В Україні з'явилися перші новенькі плацкартні вагони. Як виглядають та який з ними є нюанс (фото)

У них є навіть кондиціонери

У перше за історію незалежної України "Укрзалізниця" отримала 6 нових плацкартних вагонів вітчизняного виробництва. Вони будуть додані до складу поїзда Львів – Харків, Краматорськ.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці". Зазначається, що також планується капітальний ремонт 59 вагонів у 2025 році, 37 з яких будуть плацкартними.

""Укрзалізниця" поповнила свій рухомий склад 6 новими плацкартними вагонами на 58 місць кожен. Це перша в історії незалежної України закупівля саме плацкартних вагонів", — йдеться у повідомленні.

Компанія вже опублікувала фото нових вагонів, де видно разючі відмінності від старих. Найпершим впадає в око колір інтер'єру, тепер усе в бежевих тонах. До поїзда 22/21-104/103 Львів – Харків, Краматорськ буде додано 6 плацкартних вагонів, проте наразі в продажу є квитки лише на люкс та купе.

Що мають нові плацкартні вагони:

Збільшено місце для зберігання торбинок біля нижніх полиць та під ними. З'явився підвісний столик для верхніх полиць , де збільшили місце так, що тепер там можна сидіти.

, де збільшили місце так, що тепер там можна сидіти. Обривка сидінь тепер бежева, як і сам салон вагона. До того ж покращено кероване освітлення салону.

Покращено навігацію для людей з порушеннями зору: є контрастне маркування виділяє ручки, поручні та інші елементи взаємодії у вагоні, навігація шрифтом Брайля розташована на рекомендованій власне людьми з порушеннями зору висоті, а нумерація місць додатково продубльована об'ємним друком.

З'явились біля кожного місця розетки з USB та Type-С, а також 3-режимні індивідуальні світильники.

З'явились кондиціонери, вакуумні туалети та сповивальні столики у кожному вагоні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в УЗ пояснили, коли українці отримають гроші за повернуті квитки після збою.