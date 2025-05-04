Стало известно, сколько стоит проехаться первыми новенькими плацкартными вагонами в Украине

Новые вагоны пока редкость

В Украине впервые появились плацкартные вагоны собственного производства. И вскоре они выйдут на свой первый рейс.

"Телеграф" узнал, сколько стоит поездка в таковом. Желающие могут прокатиться в одном из новеньких вагонов уже 6 мая, если их путь пролегает из Львова в Харьков (№22).

Согласно данным в приложении "Укрзализныци", плацкартное место в этом вагоне обойдется в 546 гривен. Стоит отметить, что в составе будет лишь два новых вагона (9 и 10) и только они доступны в другие дни.

Как сообщалось ранее, в "УЗ" сообщали, что закупили шесть новых плацкартных вагонов, производства Крюковского вагоностроительного завода (Кременчуг). Это Первая в истории независимой Украины закупка плацкартных вагонов.

Кроме того, компания также обнародовала снимки того, как выглядят эти вагоны, и на них можно заметить ряд отличий от более известных моделей. Также был повышен уровень комфорта для пассажиров, добавлены новые зарядки и столики для верхних полок.

Как сообщалось ранее, в апреле "Укрзализныця" пережила масштабный сбой в работе после кибератаки. После этого клиенты получили немалые бонусы в приложениях.