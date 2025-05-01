Мав статків на 500 мільйонів доларів і отримав паспорт РФ. Що відомо зараз про сина Януковича Олександра

Янукович-молодший втік з України після Революції гідності

Син президента-втікача Віктора Януковича Олександр був одним із тих, хто збагачувався, коли в Україні була політична та економічна криза. Зараз він нібито заробляє мільярди на продажі вугілля з окупованих територій нашої країни до Туреччини. Його ім’я, як і його батька, символізується з тіньовими схемами та багатством коштом держави.

Після Революції Гідності він, як і його відомий батько, зник з медіапростору, а у 2012 році був у рейтингу "100 найвпливовіших українців". "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо зараз про Олександра Януковича і де він перебуває.

Коли Віктор Янукович втік з України, а слідом за ним і його син, Олександр потрапив під санкції України, ЄС, США, Великої Британії та інших країн. А в 2022 році 300 мільйонів гривень, що належали Януковичу-молодшому, передали на потреби ЗСУ. Ці гроші були заарештовані на рахунках ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", власником якого був Олександр.

До 2014 року син президента-втікача був бізнесменом. Зокрема, він обіймав посаду заступника гендиректора ТОВ "Донбаснафтопродукт" і власником банку ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку". У 2013 році його статки оцінив журнал "Кореспондент" у 510 мільйонів доларів США.

Де зараз Олександр Янукович

У жовтні 2024 року стало відомо, що Олександр отримав російське громадянство. РосЗМІ оприлюднювали документи, у яких зазначалося, що у країні-агресорці він займається бізнесом через компанію "МАКО холдинг", яку зареєстрував у Санкт-Петербурзі 10 років тому. Однак де саме він зараз перебуває, достеменно не відомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, за яких обставин загинув молодший син Віктора Януковича. Він був народним депутатом від Партії регіонів та просував проросійські наративи.