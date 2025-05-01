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Мав статків на 500 мільйонів доларів і отримав паспорт РФ. Що відомо зараз про сина Януковича Олександра

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Олександр Янукович - старший син експрезидента Новина оновлена 01 травня 2025, 14:06
Олександр Янукович - старший син експрезидента. Фото Колаж Телеграфу

Янукович-молодший втік з України після Революції гідності

Син президента-втікача Віктора Януковича Олександр був одним із тих, хто збагачувався, коли в Україні була політична та економічна криза. Зараз він нібито заробляє мільярди на продажі вугілля з окупованих територій нашої країни до Туреччини. Його ім’я, як і його батька, символізується з тіньовими схемами та багатством коштом держави.

Після Революції Гідності він, як і його відомий батько, зник з медіапростору, а у 2012 році був у рейтингу "100 найвпливовіших українців". "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо зараз про Олександра Януковича і де він перебуває.

Коли Віктор Янукович втік з України, а слідом за ним і його син, Олександр потрапив під санкції України, ЄС, США, Великої Британії та інших країн. А в 2022 році 300 мільйонів гривень, що належали Януковичу-молодшому, передали на потреби ЗСУ. Ці гроші були заарештовані на рахунках ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", власником якого був Олександр.

Віктор Янукович з сином Олександром

До 2014 року син президента-втікача був бізнесменом. Зокрема, він обіймав посаду заступника гендиректора ТОВ "Донбаснафтопродукт" і власником банку ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку". У 2013 році його статки оцінив журнал "Кореспондент" у 510 мільйонів доларів США.

Олександр Янукович
Віктор Янукович, Олександр Янукович

Де зараз Олександр Янукович

У жовтні 2024 року стало відомо, що Олександр отримав російське громадянство. РосЗМІ оприлюднювали документи, у яких зазначалося, що у країні-агресорці він займається бізнесом через компанію "МАКО холдинг", яку зареєстрував у Санкт-Петербурзі 10 років тому. Однак де саме він зараз перебуває, достеменно не відомо.

Віктор Янукович з дружиною і двома синами

Раніше "Телеграф" розповідав, за яких обставин загинув молодший син Віктора Януковича. Він був народним депутатом від Партії регіонів та просував проросійські наративи.

Теги:
#Віктор Янукович #Президент України #Олександр Янукович